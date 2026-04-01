1 अप्रैल से रेल सफर में बड़े बदलाव, कंफर्म टिकट कैंसिलेशन का नया नियम, स्टेशन बदलने के लिए ज्यादा वक्त...रेलवे ने क्या-क्या बदल दिया ?

IRCTC New Rules Change 1st April: रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन से लेकर आखिरी समय में बोर्डिंग स्टेशन को बदलने का नियम भी चेंज कर दिया है. रेल मंत्री ने टिकट फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ताबड़तोड़ कई फैसले लिए हैं.
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Indian Railway: भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल से बड़े बदलाव कर दिए हैं. रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन से लेकर आखिरी समय में बोर्डिंग स्टेशन को बदलने का नियम भी चेंज कर दिया है. रेल मंत्री ने टिकट फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ताबड़तोड़ कई फैसले लिए हैं. 1 अप्रैल से कैंसिलेशन और रिफंड का नया नियम लागू हो गया है. इससे पहले रेलवे ने टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन चार्ट,तत्काल बुकिंग की टाइमिंग, एडवांस टिकट बुकिंग की समयसीमा जैसे बड़े बदलाव किए हैं. IRCTC ने 3 लाख फेक आईडी डिलीट कर दिए गए.
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम सख्त कर दिए हैं. नए नियम के तहत अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम वक्त में टिकट रद्द करते हैं तो आपके टिकट का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा. आपको एक भी रूपया रिफंड के तौर पर नहीं मिलेगा. पहले यह समय ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले का था, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया. अब समझते हैं कि नए के तहत कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर कब मिलेगा सबसे ज्यादा रिफंड ?
- रेलवे के नए नियम के मुताबिक ट्रेन खुलने से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द किया तो अधिकतम रिफंड मिलेगा. सिर्फ कैंसिलेशन शुल्क काटा जाएगा.
- 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया को 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी, बाकी का रिफंड मिल जाएगा.
- 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा.
- 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के तहत 1 अप्रैल से ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. इस से टिकटों की जमाखोरी करने से रोका जा सकेगा. इसका फायदा उन शहरों को मिलेगा, जहां एक से अधिक रेलवे स्टेशन हैं.
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