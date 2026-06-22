India Oil Import: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति वार्ता चल रही है. स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधि युद्धविराम की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं. पीस टॉक के बीच कच्चे तेल के दाम पर असर दिखा. ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गई है. 22 जून को ब्रेंट क्रूड ऑयल 79.08 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. तेल की गिरती कीमत के बीच भारत के लिए दोहरी खुशखबरी आई है.
ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहाजों की आवाजाही के लिए खुलने से कच्चे तेल और गैस संकट से बड़ी राहत मिलेगी. भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि वो तेल और गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को आयात से पूरा करता है. कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने और होर्मुज खुलने से पहले भारत ने तेल के आयात समीकरण में बड़ा फेरबदल किया है. भारत ने जहां रूस पर भरोसे को और बढ़ा दिया है, तो अमेरिका से तेल खरीद में कटौती की है.
Kpler डेटा के मुताबिक भारत ने जून में हर दिन 4.9 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया है, जो अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के औसत से अधिक है. वहीं पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भारत के तेल आयात में 14 फीसदी तक की गिरावट आई और यह मार्च 2026 में 4.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया. मई में इंपोर्ट में रिकवरी आई और ये आंकड़ा 4.96 मिलियन बैरल प्रति दिन पर पहुंच गया.अब जून के आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है. अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन ईरान युद्ध और होर्मुज ब्लॉकेज की वजह से उसने इस प्रतिबंध में छूट दी थी. इस छूट की डेडलाइन 17 जून को खत्म हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने इसे फिर से बढ़ाकर भारत समेत तेल आयात करने वाले देशों को बड़ी राहत दी है. अमेरिका की इस छूट का भारत से सबसे ज्यादा फायदा उठाया और रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है.
Kpler डेटा के मुताबिक जून 2026 में भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है. 19 जून तक के डेटा के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों ने ऑयल स्टोरेज को सुरक्षित करने के लिए तेल का आयात बढ़ाने का फैसला किया है. खाड़ी युद्ध से सबक लेते हुए भारत ने रूस, संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है. डेटा के मुताबिक 19 जून तक भारत ने रूस से 26.6 लाख बैरल रोजाना कच्चा तेल आयात किया है. मई 2026 में ये आंकड़ा 19.1 लाख बैरल का था. भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की रिकॉर्ड खरीदारी की है.
हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने खुद को ओपेक, ओपेक प्लस समूह के बाहर कर लिया. इस समूह के बाहर होने के बाद से यूएई ने तेल निर्यात में बढ़ोतरी कर दी है. भारत इस मौके का फायदा उठा रहा है. रूस के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बन गया है. UAE से 6.36 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया गया है. इसी तरह से वेनेजुएला से भी तेल की खरीद बढ़ाई गई है और जून में यह 2.09 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच चुकी है.
जहां एक तरफ रूस से तेल का आयात बढ़ा है, तो वहीं अमेरिका को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका से तेल आयात में 60 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है. मई 2026 में भारत ने अमेरिका से 2.52 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया, जबकि जून में ये सिर्फ 91 हजार बैरल रह गया.होर्मुज संकट के बीच भारत ने तेल खरीद में विविधता रखी है, ताकि आपूर्ति बाधित ना हो और सिर्फ एक रास्ते पर निर्भरता खत्म हो सके.