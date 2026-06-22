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US-ईरान पीस डील के बीच भारत ने पुतिन के साथ मिलकर तेल पर किया बड़ा खेल, निकाला होर्मुज का तोड़! मुंह ताकते रह गए ट्रंप

India-Russia Oil Trade: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है. युद्ध खत्म होगा कि नहीं, होर्मुज खुलेगा या नहीं...इन सबका जवाब मिलने से पहले ही भारत ने रूस के साथ मिलकर होर्मुज का तोड़ निकाल लिया है. भारत रूस के इस फैसले का असर अमेरिका पर दिखने लगा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 22, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:38 PM IST
US-ईरान पीस डील के बीच भारत ने पुतिन के साथ मिलकर तेल पर किया बड़ा खेल, निकाला होर्मुज का तोड़! मुंह ताकते रह गए ट्रंप

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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