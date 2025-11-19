Advertisement
रूसी तेल की लोडिंग कम,अमेरिका से ऑयल और गैस दोनों खरीदा पर बदला नहीं ट्रंप का मूड, चीन को हाथों-हाथ ढील देने वाले भारत को कब देंगे गुड न्यूज ?

Trump on India Tariff:  अमेरिका की ओर से लगातार बढ़ रहे प्रतिबंधों के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीद में कटौती कर दी है. भारतीय तेल रिफाइनरियां रूसी तेल से दूरी बना रही है. रूस से भारत को तेल की लोडिंग में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 19, 2025, 07:21 PM IST
India Russia Oil Supply: अमेरिका की ओर से लगातार बढ़ रहे प्रतिबंधों के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीद में कटौती कर दी है. भारतीय तेल रिफाइनरियां रूसी तेल से दूरी बना रही हैं. रूस से भारत के लिए तेल की लोडिंग में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. अक्टूबर में भारत ने रूस से 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते दिसंबर में ये आंकड़ें कम हो जाएंगे.अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाया है, इस प्रतिबंध के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से खुली धमकी दी जा रही है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा, उसपर भारी प्रतिबंध और 500 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. इन प्रतिबंधों और चेतावनी का असर भी दिख रहा है. रूस से तेल की लोडिंग कम होने लगी है. सिर्फ भारत ही नहीं चीन और तुर्की ने भी रूसी तेल से दूरी बनाना शुरू कर दिया है. रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात में चीन, भारत और तुर्की की हिस्सेदारी 90 फीसदी की है.  

अमेरिका का दोहरा रवैया 

ईटी ने अपनी रिपोर्ट में डेटा एनालिटिक्स कंपनी Kpler के हवाले से लिखा है कि रूस से भारत आने वाले तेल के जहाजों की लोडिंग 1.88 मिलियन के मुकाबले घटकर सिर्फ 672,000 बैरल प्रतिदन का रह गया है. रूस से तेल खरीदकर भारतीय कंपनियां अमेरिका प्रतिबंधों से टकराव नहीं लेना चाहती है.  IOCL और रिलायंस रिफाइनरी के बाद एक और सरकारी कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने रूस से तेल खऱीदना बंद कर दिया है. एचएमईएल पहली भारतीय कंपनी है, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद आधिकारिक रूप से कहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगी.भारत की रूस से तेल खरीद 2021 से 2024 तक लगभग 19 गुना बढ़ गई.भारत हर दिन रूस से 1.9 मिलियन बैरल रोजाना की खरीदारी करता है. अब इन आंकड़ों में कमी देखने को मिलेगी.  

तेल की खरीद कम हो गई, कब हटेगा 25 फीसदी टैरिफ  

अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद के चलते भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. अब जब की भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद कम की जा रही है, भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल की खरीद को कम कर चुकी तो अब सबको इंतजार है कि ट्रंप कब भारत पर से 25 फीसदी का टैरिफ हटाएंगे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने इसे अनुचित करार दिया है. GTRI ने कहा है कि भारतीय वस्तुओं पर रूसी तेल की वजह से लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क को अनुचित है. अमेरिकी सरकार को उसे फौरन हटाना चाहिए.  

भारत और चीन के साथ अलग-अलग व्यवहार गलत  

जीटीआरआई का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया भारत-अमेरिका के संबंधों के लिए अनुचित है. उनका कहना है कि ट्रंप का रवैया चीन के साथ अलग है, जबकि भारत के साथ अलग. चीन की ओर से रूसी तेल की खरीद को जारी रखे जाने के बावजूद पर उसपर टैरिफ घटा लिया गया, लेकिन भारत पर अब तक ऐलान नहीं हुआ है.  सोने की भूख ने बिगाड़ा देश का बहीखाता, क्यों महंगा सोना खरीद रहा है भारत ? एक महीने में ₹1,30,411 करोड़ की शॉपिंग बनी सरकार के लिए सिरदर्द

अमेरिका से तेल और गैस सब खरीद रहे, लेकिन टैरिफ में छूट नहीं

रूसी तेल से दूरी बनाने के साथ ही भारतीय रिफाइनरियों ने अमेरिका से तेल की खरीद में बढ़ोतरी कर दी है. अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच, भारत का अमेरिकी पेट्रोलियम कच्चे तेल का आयात 66.9 प्रतिशत बढ़कर 5.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया. हाल ही में भारत ने अमेरिका का साथ ऐतिहासिक LPG गैस की डील की है, लेकिन अमेरिका की ओर से टैरिफ कम करने पर अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया है. एक तरफ जहां भारत ने अमेरिकी चिंताओं पर कार्रवाई करते हुए रूसी तेल से दूरी बना ली, वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन की ओर से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है. ये रवैया दोनों देशों के संबंधों के लिए ठीक नहीं है.  

