सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं, इस बार कर्तव्य पथ बना भारत के सबसे बड़े डील का साइलेंट पिच, ट्रंप बेचैन, निकालेगा चीन का काट

India 77th Republic Day: भारत का 77वां गणतंत्र दिवस इस बार खास है. इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सिर्फ सेना के शौर्य, साहस और शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि ट्रेड डिप्लोमेंसी का समागम हुआ. गणतंत्र दिवस में पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष के बजाए यूरोपीय यूनियन के दो बड़े नेताओं को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना भारत के कूटनीतिक रणनीति की झलक को दिखाता है. अमेरिका के टैरिफ टेरर और रूसी तेल पर उसकी पाबंदियों के बीच भारत के लिए 19 साल से अटकी ये फ्री ट्रेड डील बेहद जरूरी है. ऐसे में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का गणतंत्र दिवस के खास मेहमान बनकर शामिल होना बेहद खास है. भारत ने का 77वां गणतंत्र दिवस खास है, क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर भारत की शौर्य गाथा, सेना के कदम चाल और राफेल की दहाड़ के साथ-साथ उस मेगा डील की पटकथा भी तैयार हो रही, जिसके लिए 19 साल से इंतजार चल रही है.

भारत और यूरोप के बीच ऐतिहासिक मेगा डील

भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच फ्री ट्रेड डील को 27 जनवरी को पूरा किया जा सकता है. साल 2007 से इस फ्री ट्रेड डील के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका. अमेरिका के बढ़ते दखल और डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती मनमानी के बाद अब भारत और EU दोनों ही इस डील को तेजी से पूरा करना चाहते हैं. इस डील के पूरा होने से भारत और यूरोपीय यूनियन के देशों को फायदा है.

भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर

भारत के लिए यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. 2024-25 में दोनों के बीच $136 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ है.भारत का ईयू को निर्यात साल 2024 में 75.53 अरब डॉलर था, जबकि यूरोप का निर्यात बढ़कर 60.68 अरब डॉलर को पार कर गया.अब यह समझौता 18 साल बाद अपने आखिरी पड़ाव पर है. 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के दोनों नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ होगी, जिसमें इस डील को फाइनल किए जाने की उम्मीद है. 27 देश और 22 ट्रिलियन डॉलर की ताकत, यूरोप की 'पावर लेडी' दिल्ली में हैं मौजूद... ऐसा क्या खास कि ट्रंप और जिनपिंग दोनों बेचैन ?

क्यों कहते हैं मदर्स ऑफ ऑल डील्स ?

भारत औ ईयू के बीच FTA साइन दोनों से भारत के निर्यात के लिए 27 देशों के बाजार आसान हो जाएंगे. 2 अरब लोगों का बड़ा बाजार उपलब्ध होगा. EU के साथ भारत का निर्यात उसके कुल निर्यात तो 17 फीसदी है. EU की जीडीपी 20 ट्रिलियन की है तो वहीं भारत की 4.18 ट्रिलियन डॉलर की. भारत का विशाल बाजार और युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है. इस डील के बाद दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में 90 प्रतिशत से ज्यादा सामान पर आयात शुल्क को या तो कम या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. भारत-EU FTA के बाद टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे सेक्टर में बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा. ट्रेड ड्यूटी खत्म होने से चीजें सस्ती हो जाएंगी. अल्कोहलिक ड्रिंक्स से लेकर आटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. खासकर लग्जरी गाड़ियों जैसे BMW, वोक्सवैगन और रेनो जैसी यूरोपीय कारों पर टैरिफ कम होने से कीमत कम हो जाएगी. फ्रांस और इटली से आने वाले शराब सस्ते हो जाएंगे. इस व्यापार ही नहीं डिफेंस से लेकर रोजगार और सुरक्षा के लिहाज से ये डील अहम है. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. कभी देश छोड़कर भागना पड़ा,आज यूरोप की पावर लेडी...कौन हैं उर्सुला वॉन जो बनीं भारत का खास मेहमान,अमेरिका-चीन क्यों परेशान ?

डील की टाइमिंग सबसे अहम

इस डील की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग है. ये डील ऐसे वक्त में हो रही है, जब अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है. वहीं ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका और यूरोप के संबंधों में तनाव आ गया है. ऐसे में ये डील भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों को अमेरिका के दवाब को कम करने में मददगार साबित होंगे. वैश्विक व्यापार के बढ़ते तनाव के बीच भारत-ईयू के बीच यह डील खास हो जाती है. दोनों के बाद अमेरिका और चीन का वैकल्पिक बाजार उपलब्ध होगा.

FAQ: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है ?

जवाब: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता होता है, जिसके दो देस या दो से अधिक देश एक दूसरे के व्यापार पर लगने वाले आयात शुल्क को या तो खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं.

सवाल: फ्री ट्रेड डील से क्या फायदा होता है?

जवाब: FTA से दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात आसान हो जाता है. दोनों के बीच सामान पर लगने वाले आयात शुल्क खत्म या कम होने से चीजें सस्ती हो जाती है. निर्यात को बढ़ावा मिलने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है.

सवाल: भारत ने किन-किन देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन की है?

जवाब: भारत ने 17 ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. इसमें 13 पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. बाकी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है .