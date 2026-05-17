ईरान जंग का बड़ा असर, सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया 'बैन', आम जनता पर क्या होगा असर?

Silver Import Ban: देश की इकोनॉमी को मजबूती और रुपये को मजबूती देने के ल‍िए सरकार ने बेहद कड़ा कदम उठाया है. सरकार ने चांदी के आयात को लेकर नियमों को सख्त करते हुए इसे 'फ्री' कैटेगरी से हटाकर 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया है. यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिनो पहले ही सरकार ने कीमती धातुओं पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 6 प्रत‍िशत से बढ़ाकर सीधे 15 प्रत‍िशत कर द‍िया है. ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है. इसी संकट से निपटने और देश से बाहर जा रहे डॉलर को रोकने के लिए सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे एक साल के लिए सोने की खरीदारी बंद कर दें. सरकार की तरफ से संशोधित क‍िये गए नियमों के अनुसार 99.9 प्रतिशत प्‍योर‍िटी वाली चांदी की ईंट, बिना तराशी गई चांदी और चांदी के पाउडर के आयात के लिए सरकार से जरूरी मंजूरी लेना जरूरी होगा. इसका सीधा मतलब यह हुआ क‍ि अब कोई भी कारोबारी बिना सरकारी इजाजत के विदेश से चांदी की खेप भारत नहीं मंगा पाएगा.

कीमत में उछाल आने की पूरी संभावना

नए फैसले के बाद घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में भारी उछाल आने की पूरी संभावना है. दरअसल, देश में चांदी का प्रोडक्‍शन बेहद कम है और हम अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं. इस कदम से आयातकों के लिए चांदी मंगाना आसान नहीं होगा, जिससे घरेलू बाजार में चांदी की किल्लत हो सकती है. बाजार में सप्लाई कम होगी, तो लोकल लेवल पर प्रीमियम बढ़ेगा और MCX में चांदी के दाम इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऊपर भाग सकते हैं.

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बाजार में अचानक बढ़ेगी ड‍िमांड

चांदी महज निवेश या ज्‍वैलरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी इंडस्‍ट्री के ल‍िए बेहद अहम इलेक्‍ट्र‍िक मेटल है. बाजार में चांदी की कमी के डर से इंडस्‍ट्र‍ियल कंज्‍यूमर और बड़े सर्राफा कारोबारी पहले से ही इसका स्टॉक करना शुरू कर सकते हैं, ज‍िससे बाजार में इसकी ड‍िमांड अचानक बढ़ जाएगी और कीमतें तेजी से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है. कुल मिलाकर, इस बैन के बाद भारीय और इंटरनेशनल मार्केट के बीच चांदी की कीमत का अंतर और बढ़ सकता है.