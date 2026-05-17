Advertisement
trendingNow13220373
Hindi Newsबिजनेसईरान जंग का बड़ा असर, सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया बैन, आम जनता पर क्या होगा असर?

ईरान जंग का बड़ा असर, सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया 'बैन', आम जनता पर क्या होगा असर?

Silver Price in Delhi: सरकार की तरफ से ल‍िये गए हालि‍या फैसले के बाद घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में भारी उछाल आने की संभावना है. देश में चांदी का प्रोडक्‍शन बेहद कम है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के ल‍िए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 17, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Silver Import Ban: देश की इकोनॉमी को मजबूती और रुपये को मजबूती देने के ल‍िए सरकार ने बेहद कड़ा कदम उठाया है. सरकार ने चांदी के आयात को लेकर नियमों को सख्त करते हुए इसे 'फ्री' कैटेगरी से हटाकर 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया है. यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिनो पहले ही सरकार ने कीमती धातुओं पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 6 प्रत‍िशत से बढ़ाकर सीधे 15 प्रत‍िशत कर द‍िया है. ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है. इसी संकट से निपटने और देश से बाहर जा रहे डॉलर को रोकने के लिए सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे एक साल के लिए सोने की खरीदारी बंद कर दें. सरकार की तरफ से संशोधित क‍िये गए नियमों के अनुसार 99.9 प्रतिशत प्‍योर‍िटी वाली चांदी की ईंट, बिना तराशी गई चांदी और चांदी के पाउडर के आयात के लिए सरकार से जरूरी मंजूरी लेना जरूरी होगा. इसका सीधा मतलब यह हुआ क‍ि अब कोई भी कारोबारी बिना सरकारी इजाजत के विदेश से चांदी की खेप भारत नहीं मंगा पाएगा.

कीमत में उछाल आने की पूरी संभावना

नए फैसले के बाद घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में भारी उछाल आने की पूरी संभावना है. दरअसल, देश में चांदी का प्रोडक्‍शन बेहद कम है और हम अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं. इस कदम से आयातकों के लिए चांदी मंगाना आसान नहीं होगा, जिससे घरेलू बाजार में चांदी की किल्लत हो सकती है. बाजार में सप्लाई कम होगी, तो लोकल लेवल पर प्रीमियम बढ़ेगा और MCX में चांदी के दाम इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऊपर भाग सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बाजार में अचानक बढ़ेगी ड‍िमांड

चांदी महज निवेश या ज्‍वैलरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी इंडस्‍ट्री के ल‍िए बेहद अहम इलेक्‍ट्र‍िक मेटल है. बाजार में चांदी की कमी के डर से इंडस्‍ट्र‍ियल कंज्‍यूमर और बड़े सर्राफा कारोबारी पहले से ही इसका स्टॉक करना शुरू कर सकते हैं, ज‍िससे बाजार में इसकी ड‍िमांड अचानक बढ़ जाएगी और कीमतें तेजी से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है. कुल मिलाकर, इस बैन के बाद भारीय और इंटरनेशनल मार्केट के बीच चांदी की कीमत का अंतर और बढ़ सकता है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Silver price

Trending news

रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
petrol
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
History of Rabri
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
ocean
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत