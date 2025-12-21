India Retail Industry: भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाकर एक ओर जहां अमेरिका इसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत दुनिया में तेज गति के साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है. ताजा मामला विश्व में भारतीय मॉल्स के द्वारा ग्लोबल निवेश को अपनी ओर खींचना है. इससे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में मॉल्स के अस्तिव पर खतरा मंडरा रहा है.
India Retail Sales Data: दुनिया में भारत का दबदबा और भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है. जी हां, यह दबदबा देश के रिटेल सेल्स यानी खुदरा बिक्री और भारतीय मॉल्स क्षेत्र में है. भारतीय मॉल ग्लोबल निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और अमेरिका को बड़ा झटका दिया है. भारत में अगले तीन सालों में तीन अरब डॉलर से अधिक के निवेश की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, कई विदेशी ब्रांड भारत में इंट्री कर रहे हैं और कई इसके लिए उत्सुक हैं. इन आंकड़ों ने यह भी दावा दिया है कि इससे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में मॉल के अस्तिव खतरे में आ सकते हैं. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक (Anarock) के अनुसार, पश्चिमी देशों में मॉल अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं.
अमेरिका में 1200 मॉल बंद
रियलएस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक के अनुसार,एक ओर जहां अमेरिका में 2020 से अब तक लगभग 1,200 मॉल स्टोर बंद हो चुके हैं और खाली जगहों की बढ़ती संख्या के कारण लगभग 40 प्रतिशत खाली मॉलों को रीजोनिंग या रीपर्पसिंग से गुजरना पड़ रहा है, वहीं, भारत में मजबूत उपभोक्ता मांग (Consumer demand) और संस्थागत निवेशकों (Institutional investors)के बढ़ते विश्वास के कारण खुदरा क्षेत्र में फिर से बढ़त देखने को मिल रहा है.
27000 करोड़ के निवेश की संभावना
एनारॉक ग्रुप के रिटेल लीजिंग और इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स के सीईओ अनुज केजरीवाल के अनुसार, भारतीय मॉल्स में अगले 3 साल में 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर (27000 करोड़ रुपये) से ज्यादा के निवेश की संभावना है. अनुज केजरीवाल ने आगे कहा, "88 से ज्यादा विदेशी ब्रांड भारतीय खुदरा बाजार (Indian retail market) में इंट्री कर चुके हैं और तेजी से विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं. कई और ग्लोबल ब्रांड भी कतार में हैं और मौजदूा समय में उपलब्ध बेहद सीमित ग्रेड-ए प्रॉपर्टी में जगह तलाश रहे हैं." पश्चिमी देशों के बाजारों के बिल्कुल उल्टा, भारत में युवा ग्राहकों के बीच मांग तेजी से बढ़ रही है.
भारतीय मॉल ई-कॉमर्स के आगे नहीं झुके
ग्लोबल इनवेस्टर के लिए सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक यह है कि भारतीय मॉल ई-कॉमर्स के आगे नहीं झुके, बल्कि वास्तव में इससे फायदा उठा रहे हैं. एनारॉक की तरफ से दावा किया गया कि भारत में ई-कॉमर्स की पहुंच लगभग 8 प्रतिशत है, जो चीन और अमेरिका में देखी जाने वाली 20 प्रतिशत से अधिक की पहुंच से काफी कम है. (ANI)