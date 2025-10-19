Inflation Rate October Expectation: देश की खुदरा महंगाई दर में हाई बेस इफेक्‍ट, फूड प्रोडक्‍ट की कीमत में कमी और हाल ही में हुए जीएसटी र‍िफॉर्म के कारण अक्टूबर में और गिरावट आने की उम्मीद है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) की रिपोर्ट में कहा गया क‍ि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव धीरे-धीरे ही बढ़ेगा. बैंक ने कहा कि अक्टूबर के कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) महंगाई के लिए उसका अनुमान 0.50 प्रतिशत से नीचे है.

महंगाई दर पहले ही आठ साल के निचले स्तर पर

बैंक की तरफ से उम्मीद जताई गई क‍ि खाद्य महंगाई दर में तेजी से गिरावट आएगी और सर्दियों के महीनों के दौरान यह न‍िगेट‍िव में रहेगी, क्‍योंक‍ि हाल में आई बाढ़ का प्रभाव सीमित रहा है. फूड प्रोडक्‍ट की कीमत में कमी और जीएसटी दर में कमी से महंगाई दर पहले ही आठ साल के निचले स्तर पर आ गई है. रिपोर्ट में बैंक ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के लिए महंगाई के अपने पूर्वानुमान को 3.1 प्रतिशत के पूर्व अनुमान से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है.

महंगाई RBI की टारगेट ल‍िम‍िट से नीचे रहने की संभावना

रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई साल के ज्‍यादातर समय आरबीआई की टारगेट ल‍िम‍िट से नीचे रहने की संभावना है. बेस इफेक्‍ट के कारण चौथी तिमाही में इसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है. कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) में स‍ितंबर में पिछले महीने के मुकाबले काफी गिरावट देखी गई, इससे मूल्य वृद्धि में नरमी का संकेत मिलता है. इस दौरान कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स -2.28 प्रतिशत रहा, ज‍िससे यह साफ है क‍ि जून 2025 से खाद्य कीमतों में गिरावट आ रही है.

आंकड़ों से यह भी पता चला कि ग्रामीण सेक्‍टर में महंगाई दर 1.07 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर थोड़ी ज्‍यादा 2.04 प्रतिशत रही. खाद्य महंगाई दर दोनों क्षेत्रों में (ग्रामीण क्षेत्रों में -2.17 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में -2.47 प्रतिशत) न‍िगेट‍िव रही, जो सब्जियों और खाद्य तेलों की गिरती कीमतों के प्रभाव को दर्शाती है.

सरकार ने इस गिरावट का श्रेय सब्जियों, तेलों, फलों, अनाजों, दालों, अंडों और ईंधन जैसी प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कम कीमतों को दिया. इकोनॉम‍िस्‍ट का मानना ​​है कि यदि मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है, तो देश में त्योहारों और सर्दियों के मौसम में कम महंगाई दर का माहौल बनाए रख सकता है. इससे उपभोक्ता मांग और समग्र आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा. (IANS)