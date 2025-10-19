Advertisement
trendingNow12968365
Hindi Newsबिजनेस

महंगाई दर के लगातार नीचे आने के क्‍या हैं मायने, 8 महीने के न‍िचले स्‍तर पर इंफ्लेशन; अक्‍टूबर में और नीचे आएगी

Union Bank of India Report: कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) में स‍ितंबर में पिछले महीने के मुकाबले काफी गिरावट देखी गई, इससे मूल्य वृद्धि में नरमी का संकेत मिलता है. इस दौरान कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स -2.28 प्रतिशत रहा, ज‍िससे यह साफ है क‍ि जून 2025 से खाद्य कीमतों में गिरावट आ रही है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगाई दर के लगातार नीचे आने के क्‍या हैं मायने, 8 महीने के न‍िचले स्‍तर पर इंफ्लेशन; अक्‍टूबर में और नीचे आएगी

Inflation Rate October Expectation: देश की खुदरा महंगाई दर में हाई बेस इफेक्‍ट, फूड प्रोडक्‍ट की कीमत में कमी और हाल ही में हुए जीएसटी र‍िफॉर्म के कारण अक्टूबर में और गिरावट आने की उम्मीद है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) की रिपोर्ट में कहा गया क‍ि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव धीरे-धीरे ही बढ़ेगा. बैंक ने कहा कि अक्टूबर के कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) महंगाई के लिए उसका अनुमान 0.50 प्रतिशत से नीचे है.

महंगाई दर पहले ही आठ साल के निचले स्तर पर

बैंक की तरफ से उम्मीद जताई गई क‍ि खाद्य महंगाई दर में तेजी से गिरावट आएगी और सर्दियों के महीनों के दौरान यह न‍िगेट‍िव में रहेगी, क्‍योंक‍ि हाल में आई बाढ़ का प्रभाव सीमित रहा है. फूड प्रोडक्‍ट की कीमत में कमी और जीएसटी दर में कमी से महंगाई दर पहले ही आठ साल के निचले स्तर पर आ गई है. रिपोर्ट में बैंक ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के लिए महंगाई के अपने पूर्वानुमान को 3.1 प्रतिशत के पूर्व अनुमान से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

महंगाई RBI की टारगेट ल‍िम‍िट से नीचे रहने की संभावना
रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई साल के ज्‍यादातर समय आरबीआई की टारगेट ल‍िम‍िट से नीचे रहने की संभावना है. बेस इफेक्‍ट के कारण चौथी तिमाही में इसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है. कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) में स‍ितंबर में पिछले महीने के मुकाबले काफी गिरावट देखी गई, इससे मूल्य वृद्धि में नरमी का संकेत मिलता है. इस दौरान कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स -2.28 प्रतिशत रहा, ज‍िससे यह साफ है क‍ि जून 2025 से खाद्य कीमतों में गिरावट आ रही है.

आंकड़ों से यह भी पता चला कि ग्रामीण सेक्‍टर में महंगाई दर 1.07 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर थोड़ी ज्‍यादा 2.04 प्रतिशत रही. खाद्य महंगाई दर दोनों क्षेत्रों में (ग्रामीण क्षेत्रों में -2.17 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में -2.47 प्रतिशत) न‍िगेट‍िव रही, जो सब्जियों और खाद्य तेलों की गिरती कीमतों के प्रभाव को दर्शाती है.

सरकार ने इस गिरावट का श्रेय सब्जियों, तेलों, फलों, अनाजों, दालों, अंडों और ईंधन जैसी प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कम कीमतों को दिया. इकोनॉम‍िस्‍ट का मानना ​​है कि यदि मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है, तो देश में त्योहारों और सर्दियों के मौसम में कम महंगाई दर का माहौल बनाए रख सकता है. इससे उपभोक्ता मांग और समग्र आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

inflation rate

Trending news

दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू