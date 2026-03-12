उधर युद्ध इधर भारत में महंगाई का झटका, फरवरी में 3.21% पर पहुंच गई रिटेल महंगाई, इन चीजों के बढ़े दाम

CPI Inflation: एक तरफ मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है. भारत में गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है. युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है. सप्लाईन चेन टूटने से महंगाई का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच भारत में रिटेल मंहगाई दर ने झटका दिया है. फरवरी में देश में महंगाई दर बढ़ गई है. ये महंगाई ऐसे वक्त में हुई है, जब ईरान-अमेरिका के बीच जंग चल रही है.

देश में बढ़ी महंगाई

फरवरी में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.21% पहुंच गई है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO की ओर से जारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में भारत की महंगाई दर बढ़कर 3.21 फीसदी पर पहुंच गई है. यह आंकड़ा जनवरी 2026 के 2.74 प्रतिशत के मुकाबले 47 बेसिस अंक अधिक है.

किन-किन चीजों की बढ़ी महंगाई

फरवरी 2026 में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों के बढ़े रेट्स है. आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई दर बढ़कर 3.47% पर पहुंच गया. चौकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में महंगाई थोड़ी कम रही. गांवों में महंगाई दर 3.37% हो गई. जबकि शहरी महंगाई 3.02% रही.

क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा

कुछ सब्जियों के दाम गिरे, जिसमें लहसुन, प्याज और आलू शामिल है, जबकि सिल्वर ज्वेलरी, सोना, हीरा और प्लेटिनम ज्वेलरी के अलावा सूखा नारियल, टमाटर, फूलगोभी की महंगाई बढ़ी. पान, तंबाकू, क्लोदिंग, फुटवेयर की महंगाई 2.81 फीसदी रही. इसी तरह से हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और महंगे हुए.