यूरोप में भारतीय चावल की ‘अग्निपरीक्षा’, पर 'सुपर फैन' बना यह देश, दे रहा भर-भर कर ऑर्डर

India Rice Export: साल 2012 के बाद से भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है. 170 से अधिक देशों को चावल भेजने वाले भारत के राइस की विदेशों में भारी डिमांड है. नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच 26 देशों को 4. 79 मिलियन टन चावल निर्यात किया और ₹23,476 करोड़ रुपये की कमाई की. बीते 3 साल के औसत के मुकाबले भारत के निर्यात मात्रा में 5.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. भारत के चावल ने ग्रोथ हासिल की, लेकिन कई देशों में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. यूरोपीय बाजार में भारतीय चावल नए चैलेंज का सामना कर रहे हैं.
भारतीय चावलों के लिए यूरोपीय बाजार बड़ी चुनौती बना हुआ है. क्वालिटी और सख्त फूड सेफ्टी के स्केल पर भारतीय चावलों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है. इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 में भारत ने ईयू को करीब 4.74 लाख टन चावल भेजा, जिसमें से 52 खेप चावल को खारिज कर दिया गया. इस रिजेक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजहों में ऐसे कीटनाशकों के अवशेष का पाया जाना रहा. जहां यूरोपीय बाजार में भारतीय चावलों को चुनौती का सामना करना पड़ा रहा है, तो नए बाजार में अवसर मिल रहे हैं.
भारतीय चावलों के लिए नए बाजार अपने दरवाजे खोल रहा है. जॉर्डन और तुर्किये जैसे देशों में भारतीय चावलों की डिमांड बढ़ रही है. भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के लिए भारतीय चावलों का निर्यात 8 गुना की बढ़ा है. तुर्किये का चावल निर्यात दोगुना हुआ है.
भारत चावल का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है. वैश्विक चावल बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% से 42% की है. भारत 170 देशों को चावल का निर्यात करता है. भारत के बड़े चावल खरीदारों में ये देश शामिल है.
सऊदी अरब: 16.6%
ईरान: 13.9%
इराक: 11.2%
संयुक्त अरब अमीरात (UAE): 8.2%
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चावल उत्पादन 15.40 करोड़ टन रहा था. दुनिया का 28 फीसदी चावल भारत में पैदा हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद के मुताबिक भारत 2.34 करोड़ टन चावल का निर्यात करता है. FY26 के पहले 6 महीनों में भारत का चावल निर्यात 12.27 दस लाख मीट्रिक टन रहा, जो पिछले साल समान छमाही में 11.68 दस लाख टन था.