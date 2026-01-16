₹75000 करोड़ के बजट वाले देश के सबसे अमीर नगर निगम BMC के मेयर की फिसड्डी वाली सैलरी, पैसा कम पर ताकत में पावरहाउस

BMC Mayor Salary and Powers: देश के सबसे अमीर नगर निगम, जिसका एनुवल बजट देश के कई राज्यों को बजट से ज्यादा है, आज उसे नया मेयर मिल जाएगा. 74,427 करोड़ रुपये के बजट वाले नगरपालिका की चुनाव सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि पैसा, ताकत, देश के सबसे अमीर शहर पर प्रशासनिक नियंत्रण का खेल है. देश की आर्थिक राजधानी को चलाने वाली संस्था बीएमसी के पास बेशुमार ताकत है. समझते हैं कि बीएमसी का ये चुनाव इतना खास क्यों होता है ? इसकी कुर्सी संभालने वाले मेयर की सैलरी और उसकी ताकत कितनी होती है ?

कितनी होती है BMC के मेयर की सैलरी ?

29 नगर निगम वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के चुनाव की चर्चा इसलिए इतनी होती है, क्योंकि ये देश का सबसे अमीर नगर निगम है. जिस भी राजीतिक दल का इसपर कब्जा उसके साथ पावर, पैसा और प्रभाव तीनों जुड़ जाता है. इसे देश का सबसे बड़ा शहरी राजनीतिक मुकाबला कहा जाता है.जितना बड़ा बीएमसी का बजट का उससे लोगों को उम्मीद रहती है कि मेयर की सैलरी भी उतनी ही मोटी होगी. अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हां तो हकीकत इसके उलट हैं.

सैलरी कम , लेकिन ताकत भरपूर

बीएमसी के मेयर को नियमित तौर पर सैलरी नहीं मिलती है. उन्हें मानदेय दिया जाता है.बेसिक मानदेय के तौर पर उन्हें करीब 6000 रुपये प्रति महीना मिलता है, जिसमें अलग-अलग भत्तों को मिला दिया जाए तो औसतन मासिक आमदनी करीब 55000 रुपये के करीब रहती है. यानी इसे सालाना तौर पर देखें तो BMC मेयर की इनकम 6 से 6.5 लाख रुपये होती है. चूंकि इनकी निश्चित सैलरी नहीं होती, इसलिए इंक्रीमेंट का नियम भी नहीं है.मेयर के मानदेय और अलाउंस का निर्धारण राज्य सरकार और नगर निगम तय करती है.

बीएमसी मेयर को मिलने वाली सुविधाएं

सैलरी देखकर अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना तो प्राइवेट नौकरी की शुरुआत करने वाले या सरकारी दफ्तर में क्लर्क कमा लेते हैं. भले ही सैलरी कम हो, लेकिन उनकी ताकत में कोई कमी नहीं होती है. बीएमसी के मेयर को सरकारी निवास, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ की सुविधा मिलती है. हर मीटिंग के लिए भत्ता, हर आधिकारिक दौरे के लिए अलाउंस, हर कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भत्ते मिलते हैं.

मुंबई का बॉस, क्या-क्या काम

सैलरी में भले ही कम हो, लेकिन बीएमसी का मेयर मुंबई का बॉस होता है. उसे मुंबई शहर का ‘फर्स्ट सिटीजन’ कहा जाता है. पूरे शहर पर उसका दबदबा होता है.

बीएमसी का काम बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सीवर, आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्टक्चर को संभालना होता है.मुंबई की सड़कें, फ्लाईओवर और फुटपाथ को देखना, उनका रखरखाव करना, नालों की सफाई, मॉनसून से पहले बाढ़ नियंत्रण आदि करना है.

बीएमसी की कमाई कहां-कहां से होती है ?

BMC की कमाई का जरिए टैक्स है. प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज, पानी और सीवरेज टैक्स, बिल्डिंग परमिशन फीस, विज्ञापन टैक्स जैसे माध्यमों से उसकी कमाई होती है. इसके साथ ही बीएमसी का रेवेन्यू बेस और फिक्स्ड डिपॉजिट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका बजट भी बड़ा होता है.