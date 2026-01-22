आदत है नियम तोड़ने की तो हो जाइए सावधान; 90 दिन नहीं चला पाएंगे गाड़ी, जानिए क्या है सरकार का नया नियम?

ये नए नियम सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और बार-बार नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने पर ध्यान देंगे. इसमें ट्रैफिक फाइन (चालान), सड़क पर आदतन गलतियां करने वालों की निगरानी जैसी कई चींजे शामिल हैं.
New 2026 Traffic Rules : भारत सरकार सड़क परिवहन के नियमों को बदलने जा रहा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (तीसरा संशोधन) नियम 2026 जारी किए हैं. ये नए नियम सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और बार-बार नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने पर ध्यान देंगे. इसमें ट्रैफिक फाइन (चालान), सड़क पर आदतन गलतियां करने वालों की निगरानी जैसी कई चींजे शामिल हैं.
नए नियम क्या हैं?
नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं
इसके साथ साथ ही सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एक साल से अधिक पुराने पिछले अपराधों को भविष्य में जुर्माने की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा. इस तरह नियम तोड़ने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और साथ ही, निष्पक्षता भी बनी रहेगी. नए नियमों के तहत एक साल में 5 या उससे ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा.
क्या है सरकार का मकसद?
एक साल से अधिक पुराने पिछले अपराधों को नजरअंदाज किया जाएगा.
आदतन अपराधियों को उनके उल्लंघनों के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित किया जाएगा.
जवाब न देने या जुर्माना न भरने की स्थिति में, जुर्माना भरने तक वाहन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है.
इस कदम का मकसद ड्राइवरों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और छोटे-मोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की संख्या को कम करना है.
डिजिटल जुर्माने पर जोर
ट्रैफिक पुलिस या राज्य द्वारा नॉमिनेटेड अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या इंटरनेट पर जुर्माना लगा सकते हैं.
अपराधी को 3 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या 15 दिनों के भीतर फिजिकली जुर्माना भरना होगा.
अपराधी के पास 45 दिनों का समय होता है
ये नया सिस्टम सभी जुर्माने को लिंक रखता है और इसलिए कोई भी अपराधी न्यायिक प्रक्रिया से बच नहीं सकता है
अगर आप चालान का भुगतान नहीं करते हैं या उसका विरोध नहीं करते हैं तो क्या होगा?
अगर नियम तोड़ने वाला 45 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो चालान को डिफ़ॉल्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा. भुगतान अगले 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा. अगर कोई चालान पर आपत्ति करता है, तो अथॉरिटी को मामले की सुनवाई करनी होगी और लिखित रूप में इसका समाधान करना होगा. अगर समाधान नहीं होता है या खारिज कर दिया जाता है, तो व्यक्ति आंशिक रूप से (50 प्रतिशत) जुर्माना भरकर कोर्ट में अपील कर सकता है. जब तक जुर्माना खत्म नहीं हो जाता, लाइसेंस रिन्यूअल या वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी कुछ सेवाओं को ब्लॉक किया जा सकता है और सरकारी पोर्टल पर वाहन को 'लेन-देन न करें' के रूप में फ़्लैग किया जा सकता है. इन नियमों का मकसद सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटाइज करना भी है.
सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों के माध्यम से चालान का ऑटोमैटिक जेनरेशन
नियम तोड़ने वालों को SMS, ईमेल या फिजिकल नोटिस के ज़रिए रोज़ाना नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं
चालान की स्थिति को लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन सेवाओं के साथ इंटीग्रेट करना.
नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने पर ऑफलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा
अधिकारियों को उम्मीद है कि इन बदलावों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, समय पर जुर्माना भरने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और अनुशासित ड्राइवरों की संख्या में भी इजाफा होगा.