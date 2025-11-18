देश में e-Passport जारी करने का प्रोसेस शुरू, चिप से लेकर AI तक...जानिए क्या हैं ई-पासपोर्ट की खासियतें

New e-passports for Citizens : देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो गया है. भारत ने अपने नागरिकों के लिए e-Passport जारी करना शुरू कर दिया है. इसका उद्देश्य पैसेंजर्स के डेटा को सुरक्षित रखना और पहचान की चोरी (Identity Theft) जैसी घटनाओं को रोकना है. आपने 28 मई 2025 या उसके बाद अपना नया पासपोर्ट बनवाया है या रिन्यू कराया है तो आपका पासपोर्ट एक e-Passport होगा. अब तक 80 लाख e-Passport भारत में और 62,000 विदेशों में जारी किए जा चुके हैं.

अशोक स्तंभ के नीचे एक चिप

ये नया पासपोर्ट देखने में बिल्कुल पुराने पासपोर्ट जैसा है ही होगा बस इस पासपोर्ट के कवर पर अशोक स्तंभ के नीचे एक चिप लगी होगी. इन पासपोर्ट में कॉन्टैक्टलेस RFID (Radio Frequency Identification) चिप लगी होती है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पुराने पासपोर्ट से e-Passport तक का सफर वैसा है जैसे 3G से सीधे 5G पर पहुंच जाना.' इस अपग्रेड की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है चिप में पासपोर्ट होल्डर की फेशियल इमेज, पर्सनल डिटेल और डिजिटल सर्टिफिकेट सुरक्षित रहते हैं. एडवांस क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक key इंफ्रास्ट्रक्चर (PKI) डेटा को क्लोन या बदलने से बचाते हैं. e-Passport अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों पर आधारित है, जो कई देशों में लागू हैं.

नहीं होगी धोखाधड़ी

अधिकारियों के अनुसार, नया डिजाइन धोखाधड़ी को लगभग असंभव बना देगा. एक अधिकारी ने बताया ये दूसरों को आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है. भारतीय पासपोर्ट को धोखे से हासिल करना अब बेहद मुश्किल होगा. हालांकि. इन एडवांस फीचर्स के कारण पासपोर्ट बनाने की लागत बढ़ी है, लेकिन इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा. एक अधिकारी ने बताया पासपोर्ट की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल पासपोर्ट फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बढ़ी हुई लागत का हम खुद वहन कर रहे हैं.