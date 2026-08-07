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खुलने जा रहा भारत के ₹31500000 करोड़ के सोने का भंडार, बदलेगा गोल्ड का कारोबार, यहां भी Gen Z कर रहे खेल

Gold in India: भारतीय घरों में 31000 टन से अधिक सोना पड़ा है, जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है. अगर घरों में पड़ा 5% सोना अर्थव्यवस्था से जुड़ तो भारत का आयात बिल 90 अरब डॉलर तक घट जाएगा. Gen Z इस गोल्ड मार्केट में बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 07, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:09 PM IST
खुलने जा रहा भारत के ₹31500000 करोड़ के सोने का भंडार, बदलेगा गोल्ड का कारोबार, यहां भी Gen Z कर रहे खेल

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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