/खुलने जा रहा भारत के ₹31500000 करोड़ के सोने का भंडार, बदलेगा गोल्ड का कारोबार, यहां भी Gen Z कर रहे खेल

Gold Reserve in India: सोने की कीमत ही नहीं, बल्कि बाजार भी बदलने जा रहा है.गोल्ड के बाजार में Gen Z की इंट्री भारत के सोने के इतिहास को बदलने वाली है.अब तक जिस सोने को लोग सिर्फ परपंरा और वित्तीय सुरक्षा के तौर पर देख रहे थे जेन जी ने उस नजरिए को पूरी तरह बदलने वाली है.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्वर्णिम उड़ान 2047 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गोल्ड निवेश के बदलते नजरिए की बात की है. भारत में अब सोना तिजोरी से निकलकर मोबाइल फोन तक पहुंच रहा है. सोने के गहने खरीदने के बजाए अब लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं.
गोल्ड निवेश में आए इस ट्रांसफॉर्मेशन में नई जेनरेशन का बड़ा रोल है. इस नए बदलाव का फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होने वाला है. WGC ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2035 तक भारत के Gen Z की कुल परचेजिंग कैपिसिटी 2 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच सकती है. अब इस आंकड़े से अंदाजा लगाइए कि गोल्ड परचेज को लेकर बदला इनका नजरिया भारत की इकोनॉमी को कहा पहुंचा सकता है.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में Gen Z पारंपरिक सोने के बजाए डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं. उनका नजरिया गोल्ड को सिर्फ विरासत समझना नहीं रहा है. वो गोल्ड को एसेट्स के तौर पर देख रहे हैं. वो सोने का गहना खरीदने के बजाए डिजिटल गोल्ड, GOLD ETF में निवेश कर रहे हैं. उनकी प्राथमिकता सोना खरीदकर अगली पीढ़ी के लिए जमा करने की नहीं है. वो आसान खरीदारी, जरूरत पड़ने पर कैश कन्वर्ज की सुविधा पर फोकस कर रहे हैं. भारत के घरों में करीब 31000 टन सोना पड़ा है, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है. नई जेनरेशन इस सोने को विरासत से निकालकर निवेश की मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी कर रही है.
भारत के पास 880 टन आधिकारिक सोने का भंडार है, जबकि घरों में 31000 टन से अधिक सोना पड़ा है. इस सोने की कीमत में 315 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन ये भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं है. उद्योग संगठन ASSOCHAM ने इसी साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय घरों का सोना दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रीय बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है. रिपोर्ट में ASSOCHAM ने माना कि अगर इस सोने का सिर्फ 2% हिस्सा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफर हो जाए, तो साल 2047 तक भारत के GDP में 7.5 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त इजाफा हो सकता है.भारतीय घरों में पड़े सिर्फ 2% सोने से देश की जीडीपी साल 2047 तक 41.5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच सकती है. अगर घरों में पड़ा 5% सोना अर्थव्यवस्था से जुड़ तो भारत का आयात बिल 90 अरब डॉलर तक घट जाएगा.
घरों में पड़ा सोना अगर फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा मिलेगा. गोल्ड मॉनिटाइजेशन , गोल्ड-लिंक्ड सेविंग स्कीम, गोल्ड लोन इन सोने को प्रोडक्टिव एसेट में बदला जा सकता है. Gen Z इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. भारत में गोल्ड लोन के बढ़ते आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं. डिजिटल गोल्ड में बढ़ता निवेश बदलते मार्केट के ट्रेड को बता रहे हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 गोल्ड लोन का आंकड़ा 24.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यानी अब लोग सोने को आर्थिक अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं. देश के 38 करोड़ से अधिक Gen Z जूलरी इंडस्ट्री का मूड बदलकर घरों में रखे सोने को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं. गोल्ड निवेश में उनकी बदलती रणनीति इसे Strategic National Asset के तौर पर स्टेबल कर रही है.