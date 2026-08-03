/चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश सीमा पर भारत का बड़ा रेल प्लान, ₹45,000 करोड़ से मजबूत होगी कनेक्टिविटी

Indian Railways : भारत अगले 18 से 24 महीनों में अपनी सीमाओं से जुड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपये (लगभग 4.7 अरब डॉलर) तक का निवेश करने की योजना बना रहा है. इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, ये भारत के सबसे बड़े रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभियानों में से एक होगा. इसका उद्देश्य बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी और सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना है.
इस योजना के तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में नई रेल लाइनों, प्लेटफॉर्म निर्माण और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इन चर्चाओं की जानकारी निजी होने के कारण उन्होंने अपनी पहचान जाहिर नहीं की.
सीमावर्ती राज्यों के लिए तैयार किया गया ये रेलवे कार्यक्रम अगले दो वर्षों में होने वाले कुल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का करीब 22 फीसदी हिस्सा होगा. ये निवेश दिखाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना पूर्वोत्तर में रेल लाइनों, पुलों और सुरंगों के निर्माण के लिए पहले घोषित योजनाओं से कहीं आगे बढ़ रही है.
इस रेल परियोजना का उद्देश्य ड्यूल-यूज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है यानी ऐसी रेलवे व्यवस्था जो आम नागरिकों के आवागमन के साथ-साथ सैन्य लॉजिस्टिक्स में भी मदद कर सके. इससे सीमावर्ती और लंबे समय से कम विकसित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
सीमा क्षेत्रों में बेहतर रेल नेटवर्क तैयार करने का फोकस ऐसे समय में बढ़ा है, जब भारत अपने संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में रणनीतिक तैयारियों को नए सिरे से मजबूत कर रहा है. चीन के साथ संबंधों में बदलाव, पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव और बांग्लादेश में 2024 के राजनीतिक बदलावों के बीच भारत अपनी सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर ध्यान बढ़ा रहा है.
भारत हाई-कैपेसिटी और हर मौसम में काम करने वाले रेल नेटवर्क के जरिए हिमालयी क्षेत्र, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच को मजबूत करना चाहता है. इससे सैनिकों की तैनाती में लगने वाला समय कम होगा और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पहले भी संवेदनशील क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देती रही है. पाकिस्तान सीमा के पास करीब 1450 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और डोकलाम क्षेत्र के आस-पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इसी रणनीति का हिस्सा रहे हैं.
पिछले साल भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के जरिए कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की परियोजना पूरी की थी.
सूत्रों के अनुसार, पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर भारत में करीब 1,700 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं. इसके अलावा भारत ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (ALGs) को भी दोबारा सक्रिय किया है. इनका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और सैन्य विमानों के संचालन के लिए किया जा रहा है. वहीं, चीन ने भी 2017 के डोकलाम सैन्य गतिरोध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेज किया है. चीन ने एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट जैसे ड्यूल-यूज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं, जिससे उसकी सेना की लॉजिस्टिक्स क्षमता और सैनिकों व उपकरणों की आवाजाही तेज हुई है.