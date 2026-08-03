/चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश सीमा पर भारत का बड़ा रेल प्लान, ₹45,000 करोड़ से मजबूत होगी कनेक्टिविटी

सूत्रों के अनुसार, पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर भारत में करीब 1,700 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं. इसके अलावा भारत ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (ALGs) को भी दोबारा सक्रिय किया है. इनका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और सैन्य विमानों के संचालन के लिए किया जा रहा है. वहीं, चीन ने भी 2017 के डोकलाम सैन्य गतिरोध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेज किया है. चीन ने एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट जैसे ड्यूल-यूज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं, जिससे उसकी सेना की लॉजिस्टिक्स क्षमता और सैनिकों व उपकरणों की आवाजाही तेज हुई है.