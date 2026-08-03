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चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश सीमा पर भारत का बड़ा रेल प्लान, ₹45,000 करोड़ से मजबूत होगी कनेक्टिविटी

भारत अगले दो वर्षों में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अपनी सीमाओं पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 45,000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने की योजना बना रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 03, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:20 PM IST
चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश सीमा पर भारत का बड़ा रेल प्लान, ₹45,000 करोड़ से मजबूत होगी कनेक्टिविटी
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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