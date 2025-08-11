टैरिफ टेंशन के बीच डॉलर के सामने रुपये ने दिखाई दबंगई, मजबूती की वजह बना तेल
Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 11, 2025, 12:30 PM IST
Rupee vs Dollar: अमेरिकी टैरिफ के झटके और ट्रेड डील पर सस्पेंस बरकरार है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर प्रस्तावित 25 प्रतिशत एडिशनल टैरिफ लगा दिया है.टैरिफ विवाद के बीच सोमवार को भारतीय रुपया मजबूती के साथ खुला. भारत पर यह एडिशनल टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाला है.  

15 अगस्त को होने वाली अमेरिका-रूस वार्ता के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने और भारत पर एडिशनल टैरिफ हटाने की उम्मीद के बीच रुपए में थोड़ी तेजी देखी जा सकती है. विश्लेषकों के अनुसार, शुक्रवार के 87.66 के मुकाबले स्थानीय मुद्रा 13 पैसे मजबूत होकर 87.53 पर खुली। तत्काल ट्रेडिंग रेंज 87.25 और 87.80 के बीच रहने की उम्मीद है.  

आज रुपया हुआ मजबूत  

आज भारतीय रुपया मामूली बढ़त के साथ 87.51 पर खुलने की उम्मीद थी, जबकि बाजार अमेरिकी और घरेलू मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं. भारतीय बाजार का ध्यान 12 और 14 अगस्त को जारी होने वाले घरेलू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर केंद्रित हैं.  अगर एडिशनल टैरिफ लागू किए जाते हैं तो निर्यात राजस्व में कमी, पूंजी बहिर्वाह और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण शॉर्ट टर्म में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए पर दबाव पड़ने की उम्मीद है.  

रूसी तेल का आयात  

सोमवार सुबह एशियाई व्यापार में ब्रेंट तेल की कीमतें 66.25 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गईं, जो पिछले सप्ताह की भारी गिरावट को जारी रखती है क्योंकि ट्रेडर्स को उम्मीद है कि रूस और अमेरिका के बीच आगामी वार्ता से यूक्रेन संघर्ष में कमी आएगी. चीन ने जुलाई में मुद्रास्फीति के आंकड़े और आर्थिक संकेतक जारी किए, जिससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.  आईएएनएस

