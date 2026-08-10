/7000 KM की दूरी, रूस से सीधे दिल्ली तक फर्राटे से दौड़ेगी ट्रेन! होर्मुज बाईपास, बिना रोक-टोक होगा व्यापार, कहां-कहां से गुजरेगी रेल?

India-Russia Direct Train: भारत और रूस के मजबूत रिश्ते और विस्तृत व्यापार की रणनीति में एक और नया चैप्टर जुड़ने वाला है. अब दिल्ली से मॉस्को तक डायरेक्ट ट्रेन चलाने की तैयारी है. करीब 5800 से 6000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन दोनों देशों के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है. रेल रूट कई देशों से होते हुए गुजरेगी, जिससे इस रूट की लंबाई 7000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है.
अगर ये प्लान सफल रहा तो भारत-रूस के बीच व्यापार करना और आसान हो जाएगा. दोनों देशों के बीच की दूरी और घट जाएगी. ट्रेड के लिए समुद्री रास्ते पर निर्भरता कम हो जाएगी. अब सवाल ये कि इस रेल के शुरू होने से भारत और रूस को कितना और क्या फायदा होगा? इस रेल मार्ग को तैयार करना कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है?
रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने रूसी एजेंसी TASS को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस को हिंद महासागर तक एक रेलवे रूट बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत तक नए रेल रूट बनने से बोस्फोरस और होर्मुज स्ट्रेट जैसे रास्तों पर निर्भरता कम हो सकेगी. इस रूस और भारत के बीच ही नहीं, बल्कि तुर्कमेनिस्तान-ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान को भी इसका फायदा मिलेगा. .
रूस से भारत के बीच चलने वाली ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों में से एक होगी. इस ट्रेन को दिल्ली पहुंचने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे रास्तों से होकर गुजरना होगा. हालांकि फिलहाल ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रस्ताव है. अगर दोनों ही देश इस पर मंजूरी देते हैं, तो अरबों रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा. सबसे बड़ी चुनौती मॉस्को से दिल्ली पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाले देशों की रजामंदी और सुरक्षा है. ईरान से भारत का व्यापार आसान हो जाएगा, होर्मुज पर निर्भरता खत्म हो जाएगी. सीधे रेल के रास्ते सामान रूस, ईरान जैसे देशों से सीधे भारत पहुंच सकेगा.
ईरान युद्ध और होर्मुज पर नाकेबंदी ने ग्लोबल ट्रेड को हिलाकर रख दिया. कच्चे तेल के बाजार में उथल-पुथल देखने को मिला है. होर्मुज पर निर्भरता ने भारत में तेल के दाम बढ़ा दिए, सप्लाई संकट पैदा कर दिया. दूसरी ओर लाल सागर पर हूती विद्रोहियों के हमले ने उसे बी संवेदनशील बना दिया. इस सकंट ने वैक्लपिक रास्ते की जरूरत को बढ़ा दी. जैसे आईएनएसटीसी (INSTC - International North-South Transport Corridor) का 7200 किलोमीटर का मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भारत, ईरान और रास्ते को जोड़ता है, इसी तरह से रूस सीधी रेल सेवा के जरिए भारत तक अपनी पहुंच को तेज और मजबूत करना चाहता है.
अगर ये प्रस्ताव हकीकत बनता है और भारत और रूस के बीच रेल सेवा शुरू होती है, तो भारत और रूस के बीच व्यापार आसान हो जाएगा. व्यापार में लगने वाला समय घट जाएगा. समुद्री मार्गों पर निर्भरता घटेगी, जिसके आयात लागत कम होगा. पारंपरिक समुद्री मार्ग से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक माल पहुंचने में लगभग 40 से 50 दिन लगते हैं. चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर से ये वक्त घटकर 24 दिन रह जाता है.रेल सेवा शुरू होने पर ये और कम हो जाएगा.
भारत और रूस के बीच 65 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार होता है, जिसे साल 2030 तक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य है. ये रेल मार्ग इस टारगेट को पूरा करने में मददगार साबित होगा. रूसी तेल की पहुंच भारत तक आसान हो जाएगी. भारत और रूस के संबंधों में और मजबूती आएगी.