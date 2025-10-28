'तेल के खेल' के बाद ट्रंप को भड़का रहा है रूस! भारत को LNG एक्सपोर्ट बढ़ाने का दिया संकेत

LNG Supplies : रूस (Russia) से सस्ते तेल के आयात का बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है. उससे पहले ही अब रूस ने भारत को एक नई पेशकश की है. रूस के ऊर्जा मंत्री सर्गेई त्सिविलेव (Sergei Tsivilev) ने कहा है कि रूस भारत को LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि ये सप्लाई रूस के मौजूदा और भविष्य के प्रोजेक्ट्स से की जाएगी. सर्गेई त्सिविलेव ने रूसी समाचार एजेंसी TASS को बताया कि रूस भारत को अपने ऊर्जा निर्यात को बढ़ाने के लिए तैयार है. भारत का लक्ष्य अपने ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत तक बढ़ाना है. रूस 2035 तक भारत को कोयले के निर्यात को 4 करोड़ टन तक बढ़ाने की भी योजना बना रहा है.

30 लाख टन LNG की सप्लाई

जुलाई में उप-प्रधानमंत्री एलेक्ज़ेंडर नोवाक ने कहा था कि रूस और भारत गैस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें गैस सप्लाई बढ़ाना भी शामिल है. उनके मुताबिक रूस भारत को प्रति वर्ष लगभग 30 लाख टन LNG की सप्लाई करता है, जिसे और बढ़ाया जा सकता है.

तेल आयात पर असर पड़ा

रूसी ऊर्जा मंत्री सर्गेई त्सिविलेव ने कहा, 'भारत हमारे लिए एक अहम साझेदार है. साल 2024 में भारत ने हमारे तेल निर्यात में बड़ा हिस्सा निभाया था और इस साल भी सप्लाई हाई लेवल स्तर पर बनी हुई है.' उन्होंने यह बात उस समय कही जब अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil) पर प्रतिबंध (sanctions) लगाए हैं, जिससे भारत को रूस से तेल आयात करने में असर पड़ा है.