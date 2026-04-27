Urea Production: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहे संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल के साथ ही फर्ट‍िलाइजर क्राइस‍िस भी बनी हुई है. फसल की बुवाई में क‍िसी भी तरह से फर्ट‍िलाइजर की द‍िक्‍कत न हो, इसके लि‍ए सरकार ने प‍िछले द‍िनों 25 लाख टन यूर‍िया आयात करने का फैसला क‍िया है. हैरान करने वाली बात यह क‍ि सरकार को यूर‍िया का यह आयात करीब दोगुनी कीमत पर करना पड़ रहा है. आपको बता दें भारत यूर‍िया का सबसे बड़ा आयातक देश है. मौजूदा समय में चल रही सप्‍लाई क्राइस‍िस आने वाले समय में न हो इसके लि‍ए भारत सरकार रूस के साथ मिलकर ज्‍वाइंट वेंचर के तहत बड़े लेवल प्रोजेक्ट शुरू कर रही है. प्रोजेक्ट के तहत प्‍लांट रूस में स्‍थाप‍ित क‍िया जाएगा और इसमें सालाना 2 मिलियन टन (20 लाख टन) यूरिया तैयार क‍िया जाएगा.

उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि यह प्लांट आने वाले दो साल में तैयार हो जाएगा. प्राजेक्‍ट से जुड़ी कंपनी प्रोजेक्‍ट एंड डेवलपमेंट इंड‍िया ल‍िम‍िटेड (PDIL) ने प‍िछले हफ्ते प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जमा कर दी है. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की तीन कंपन‍ियों इंड‍ियन पोटाश लिमिटेड (IPL), राष्ट्रीय रासायनिक एवं उर्वरक लिमिटेड (RCF) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) की तरफ से रिपोर्ट पर जल्द फैसला ल‍िया जाएगा.

इंड‍ियन एक्‍सप्रेस में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) के एमडी पीएस गहलौत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर कुल 20,000 करोड़ रुपये का इन्‍वेस्‍टमेंट क‍िया जाएगा. गहलौत ने बताया क‍ि यूरिया प्लांट अगले दो साल के अंदर तैयार होने की उम्‍मीद है. हाल ही में पीडीआईएल (PDIL) के नेतृत्व में आईपीएल (IPL), आरसीएफएल (RCFL) और एनएफएल (NFL) के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल रूस का दौरा क‍िया था.

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प्लांट कहां बनेगा और कैसे होगा न‍िवेश?

यूर‍िया प्लांट को रूस के समारा सेक्‍टर में टोलियाटी (Togliatti) शहर में स्थापित क‍िया जाएगा. यह प्रोजेक्‍ट 50:50 ज्‍वाइंट वेंचर के तहत होगा. रूस की कंपनी यूरालकेम (Uralchem) अमोनिया प्लांट के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये इन्‍वेस्‍ट करेगी. भारतीय कंपनियां यूरिया प्रोडक्‍शन यून‍िट के लि‍ए निवेश करेंगी. इसके तहत IPL 4,500 करोड़ रुपये, RCF 4,500 करोड़ रुपये और NFL 1,000 करोड़ रुपये का न‍िवेश करेगी. इस प्लांट में बने यूरिया को भारत में आयात किया जाएगा और घरेलू खपत के लिए इसका इस्‍तेमाल होगा.

क्यों जरूरी है प्रोजेक्ट?

मौजूदा समय में भारत में हर साल करीब 40 मिलियन टन यूरिया की खपत होती है. इसमें से 30 मिलियन टन घरेलू प्रोडक्‍शन से आता है और बाकी 10 मिलियन टन का आयात क‍िया जाता है. फाइनेंश‍िलय ईयर 2026 में फर्ट‍िलाइजर का कुल आया 20 मिलियन टन से ज्यादा रहा. रूस में लगने वाला ज्‍वाइंट वेंचर भारत को लंबे समय में यूर‍िया सप्‍लाई सुन‍िश्‍च‍ित करेगा. इसके साथ ही ग्‍लोबल सप्‍लाई क्राइस‍िस और कीमत में उतार-चढ़ाव से भी बचाएगा. यह इफ्को (IFFCO) और कृभको (KRIBHCO) के ओमान इंडिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट (1.65 मिलियन टन यूरिया) के बाद सबसे बड़ा ज्‍वाइंट वेंचर होगा.

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कब साइन हुआ MoU?

दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई दिल्ली में एक एमओयू (MoU) साइन किया गया था. यूरालकेम ग्रुप में तीन बड़ी रूसी कंपनियां शामिल Uralchem JSC, Uralkali PJSC और Toaz JSC हैं. इन कुल प्रोडक्‍शन ल‍िम‍िट 25 मिलियन टन के करीब है.

मौजूदा स्‍थ‍ित‍ि

सरकार ने खरीफ सीजन से पहले यूरिया की सप्‍लाई बढ़ाने के ल‍िए हाल ही में 25 लाख टन अतिरिक्त यूरिया के आयात को मंजूरी दी है. यह यूरिया रूस, अल्जीरिया, नाइजीरिया और ओमान से लाया जाएगा. वेस्‍ट एश‍िया में चल रहे संघर्ष के कारण UAE, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे देशों (जो ग्‍लोबल यूरिया व्यापार का 30-40% हिस्सा हैं) में प्रोडक्‍शन पर असर पड़ा है. इससे भारतीय बाजार में भी चुनौत‍ियां बढ़ रही हैं. भारत अपनी कुल खपत (65-70 मिलियन टन) का करीब एक तिहाई हिस्सा आयात करता है. भारत-रूस के साथ आने से फर्ट‍िलाइजर स‍िक्‍योर‍िटी बढ़ने के साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी मजबूती म‍िलेगी.