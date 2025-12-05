Advertisement
दवाइयां, फाइन केमिकल्स और कपड़े...भारत-रूस व्यापार नई उड़ान पर, ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जानें का रखा टारगेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:07 PM IST
Russian President Vladimir Putin's India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रेड, डिफेंस कोऑपरेशन और एनर्जी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए दो दिन के दौरे पर नई दिल्ली में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं. पुतिन ने कहा कि दोनों देश व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए तैयार हैं. रूस से भारत आयात का लगभग 76 % हिस्सा कच्चा तेल है. इसमें दवाइयां, फाइन केमिकल्स, कपड़े, चाय-कॉफी-चावल-मसाले भी शामिल हैं. 

दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत के दौरान, भारत और रूस ने उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए.  फ्यूल सप्लाई के मुद्दे पर रूस ने भारत को बिना किसी रुकावट के ईंधन शिपमेंट का आश्वासन दिया है. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, हम बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिना किसी रुकावट के फ्यूल सप्लाई जारी रखने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें : जानिए कितनी घट जाएगी आपकी EMI? RBI MPC के फैसले का आपकी जेब पर क्या होगा असर

 

द्योगिक सहयोग: भारतीय कंपनियों ने रूस में यूरिया प्लांट स्थापित करने के लिए रूस की URALCHEM के साथ एक समझौता किया.

खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण: समझौतों में भारत की FSSAI और रूस के उपभोक्ता संरक्षण निकाय शामिल हुए.

स्वास्थ्य क्षेत्र: चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MoUs पर हस्ताक्षर किए गए.

बंदरगाह और शिपिंग: भारत और रूस ने समुद्री लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए.

रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी

भारत-रूस संबंधों की गहराई पर PM मोदी ने कहा, 'आपसी सम्मान और गहरे विश्वास पर आधारित भारत-रूस संबंध हमेशा समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं. हमारी दोस्ती पिछले आठ दशकों से ध्रुव तारे की तरह अटल रही है.' उन्होंने कहा कि भारत-रूस आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना एक साझा प्राथमिकता है और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के साथ एक फ्री ट्रेड समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर दिया.

रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना है 

दोनों नेताओं ने सुरक्षित और विविध सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के महत्व पर जोर दिया है. इन चर्चाओं ने कई क्षेत्रों में औद्योगिक और तकनीकी सहयोग के प्रति भारत और रूस की प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया. एक बड़े मल्टीलेटरल डेवलपमेंट में रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल होने पर सहमत हो गया है.

पांच वर्षों में कितना बढ़ा व्यापार?

पिछले पांच वर्षों में भारत और रूस के बीच व्यापार में जबरदस्त उछाल आया है. 2021-22 में द्विपक्षीय कारोबार 13.1 अरब डॉलर था. वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया. ये लगभग 8 गुना ग्रोथ है. व्यापार दोनों देशों का व्यापार तो बढ़ रहा है. लेकिन भारत का रूस से आयात अब भी निर्यात की तुलना में काफी अधिक है. भारत रूस से लगभग 63.8 अरब डॉलर का सामान आयात करता है. जबकि रूस भारत से केवल 4.8 अरब डॉलर का माल खरीदता है. इस तरह भारत का आयात, निर्यात से करीब 13 गुना अधिक है.

