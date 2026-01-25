रूस आउट, मिडिल ईस्ट इन? ट्रंप के प्रतिबंधों के बाद का गेमप्लान, भारत के लिए रूसी तेल की राह कितनी मुश्किल?

India's Crude Basket : भारत ने अपनी कच्चे तेल की सोर्सिंग स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है. भारत ने रूसी कच्चे तेल के बैरल कम किए हैं और मिडिल ईस्ट से शिपमेंट बढ़ाए हैं. हालांकि मॉस्को यानी की रूस का अभी भी नई दिल्ली के तेल इंपोर्ट में हिस्सा है. लेकिन कंप्लायंस रिस्क के कारण वॉल्यूम कम हो गए हैं. एनालिटिक्स फर्म Kpler के डेटा से पता चलता है कि जनवरी 2026 के पहले तीन हफ्तों में देश ने रोजाना लगभग 1.1 मिलियन बैरल (bpd) रूसी कच्चा तेल इंपोर्ट किया है. ये दिसंबर के 1.21 मिलियन bpd के औसत से कम था और 2025 के मध्य में देखे गए 2 मिलियन bpd से कहीं कम था.

Kpler में रिफाइनिंग और मॉडलिंग के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने बताया कि जनवरी 2026 में भारत की कच्चे तेल की खरीद कम जोखिम और अधिक भरोसेमंद सप्लाई की ओर एक साफ बदलाव दिखाती है, जिसमें मिडिल ईस्ट के बैरल बढ़ रहे हैं यानी भारत मिडिल ईस्ट से अधिक तेल खरीद रहा है जबकि रूसी कच्चे तेल का फ्लो कम हो रहा है.

मिडिल ईस्ट की ओर झुक रहा है भारत

Add Zee News as a Preferred Source

अपने लगभग 90% कच्चे तेल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहने वाला भारत एक बार फिर अपने पारंपरिक मिडिल ईस्ट के सप्लायर्स पर अधिक भरोसा कर रहा है. अब, इराक लगभग रूस के बराबर वॉल्यूम की सप्लाई कर रहा है. ये दिसंबर 2025 में 9,04,000 bpd के औसत से अधिक है. Kpler के मुताबिक, सऊदी अरब का भारत को एक्सपोर्ट भी इस महीने बढ़कर 9,24,000 bpd हो गया है. जबकि दिसंबर में ये 7,10,000 bpd और अप्रैल 2025 में 5,39,000 bpd के निचले स्तर पर था.

मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल का इंपोर्ट भारत ने बढ़ाया

एनालिस्ट के मुताबिक, भारत ने पिछले 2 महीनों में मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ाया है, जबकि रूसी वॉल्यूम में कमी आई है क्योंकि प्रतिबंध और कंप्लायंस का दबाव बढ़ा है. यह बदलते इकोनॉमिक्स और रूसी कच्चे तेल के आसपास बढ़ती ऑपरेशनल समस्याओं को दिखाता है. रिफाइनरियां स्मूथ डिलीवरी और कम ऑपरेशनल दिक्कतों को सुनिश्चित करने के लिए मिडिल ईस्ट से खरीद बढ़ा रही हैं. ये सप्लाई और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों को कम करके रिफाइनरियों में स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें : 'मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड' पर हो फोकस, बजट 2026 में क्या होगा खास ?

सबसे बड़ा सप्लायर

2022 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनकर उभरा. रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने भारी मात्रा में रियायती रूसी तेल खरीदना शुरू किया. इस दौरान, रूसी कच्चे तेल का आयात भारत के कुल आयात के 1% से भी कम से बढ़कर अपने टॉप पर लगभग 40% तक पहुंच गया. हालांकि, रूसी सप्लायर्स पर हाल के अमेरिकी प्रतिबंधों ने खरीदारी धीमी कर दी है क्योंकि कंप्लायंस जोखिम बढ़ गए हैं. रोसनेफ्ट, लुकोइल और उनकी मेजॉरिटी-ओन्ड सब्सिडियरी पर 21 नवंबर को अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), HPCL-मित्तल एनर्जी और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL) जैसी रिफाइनरियों ने अस्थायी रूप से रूसी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया. हालांकि, रूसी कच्चा तेल अपनी कीमत के कारण खरीदारों को आकर्षित करता रहता है.