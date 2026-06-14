ट्रंप की लाख कोशिशें बेअसर; रूसी कच्चे तेल का भारत बना बड़ा खरीदार, आयात 7% बढ़ा

India remains number 2 Russian oil Buyer : भारत मई 2026 में भी रूस से कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है. थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने मई में रूस से करीब 4.8 बिलियन यूरो (लगभग 5.6 बिलियन डॉलर) का कच्चा तेल खरीदा है. ये अप्रैल के 4.5 अरब यूरो (5.2 बिलियन डॉलर) की तुलना में लगभग 7% अधिक है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने मई में रूस से कुल 5.8 बिलियन यूरो (करीब 6.7 बिलियन डॉलर) मूल्य के हाइड्रोकार्बन आयात किए. इनमें कच्चे तेल की हिस्सेदारी 83% रही. रूस से ऊर्जा आयात के मामले में चीन पहले स्थान पर रहा है. चीन ने मई में रूस से लगभग 7 बिलियन यूरो (करीब 8.1 बिलियन डॉलर) मूल्य की एनर्जी खरीदी है.
CREA के अनुसार, मई में भारत के कुल कच्चे तेल आयात की मात्रा में महीने-दर-महीने 8% की ग्रोथ दर्ज की गई है. इसका मुख्य कारण वाडिनार और जामनगर रिफाइनरियों में उतरे तेल की मात्रा में 36% और 14% की बढ़ोतरी रही है. वहीं, सरकारी रिफाइनरियों के आयात में भी 13% और 42% की मासिक ग्रोथ दर्ज की गई है.
भारत ने कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया था, लेकिन अमेरिकी छूट के कारण उसे प्रतिबंधों का सामना कर रही रूसी कंपनियों जैसे Lukoil और Rosneft से भी कच्चा तेल खरीदने की अनुमति मिल गई थी. सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भारत ने मॉस्को से तेल आयात कभी नहीं रोका और अमेरिकी छूट समाप्त होने के बाद भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा है.
मई 2026 में रूस के यूराल्स (Urals) ग्रेड कच्चे तेल की औसत कीमत अप्रैल की तुलना में 12 प्रतिशत घटकर 82.02 डॉलर प्रति बैरल रह गई. इसके बावजूद यह यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा 1 फरवरी से लागू 44.1 डॉलर प्रति बैरल की मूल्य सीमा से लगभग दोगुनी बनी रही. वहीं, ब्रेंट क्रूड के मुकाबले यूराल्स तेल पर मिलने वाली छूट बढ़कर करीब 25 प्रतिशत हो गई है.