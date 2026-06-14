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ट्रंप की लाख कोशिशें बेअसर; रूसी कच्चे तेल का भारत बना बड़ा खरीदार, आयात 7% बढ़ा

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने मई में रूस से कुल 5.8 बिलियन यूरो (करीब 6.7 बिलियन डॉलर) मूल्य के हाइड्रोकार्बन आयात किए. इनमें कच्चे तेल की हिस्सेदारी 83% रही. रूस से ऊर्जा आयात के मामले में चीन पहले स्थान पर रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 14, 2026, 05:52 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:57 AM IST
ट्रंप की लाख कोशिशें बेअसर; रूसी कच्चे तेल का भारत बना बड़ा खरीदार, आयात 7% बढ़ा
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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