हो गया खेल...3 साल में सबसे कम रूसी-तेल खरीदेगा भारत, जानिए क्यों आई ये नौबत?

India's Russian oil : दिसंबर में भारत का रूसी तेल इंपोर्ट कम से कम तीन साल में सबसे कम हो जाएगा. आयात दिसंबर में तीन साल के न्यूनतम स्तर पर आ सकता है. कई महीनों के सबसे ऊंचे लेवल के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि घरेलू रिफाइनर US ट्रेड टैरिफ के बीच पश्चिमी प्रतिबंधों को तोड़ने से बचने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

कितना क्रूड ऑयल खरीद रहा है भारत?

भारत रूस से करीब 18 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) क्रूड ऑयल खरीद रहा है. दिसंबर में ये 6-6.5 लाख bpd रहने का अनुमान है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी, यूरोपीय और ब्रिटिश प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, इसके लिए रूसी कच्चे तेल की खरीदी में तेजी से कटौती शुरू कर दी है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर मॉस्को पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं, जिसमें वाशिंगटन के नए कदम टॉप रूसी प्रोड्यूसर रोसनेफ्ट और लुकोइल को टारगेट कर रहे हैं. रूसी तेल के खरीदारों के पास इन दोनों कंपनियों के साथ डील खत्म करने के लिए 21 नवंबर तक का समय था. इसके अलावा, EU ने 21 जनवरी की डेडलाइन तय की है, जिसके बाद वह बिल ऑफ लैडिंग के 60 दिनों के अंदर उन रिफाइनरियों से फ्यूल लेने से मना कर देगा जो रूसी क्रूड ऑयल को हैंडल करती हैं.

रूसी तेल का अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं रिफाइनर्स

रिफाइनर्स अब रूसी तेल का अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं. रूस से तेल ना खरीदने का मुख्य कारण अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रूस पर ताजा प्रतिबंध हैं. भारत को दिसंबर में हर दिन 600,000 से 650,000 बैरल रूसी तेल मिलने की संभावना है. इनमें इंडियन ऑयल कॉर्प, नायरा एनर्जी द्वारा इंपोर्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए नवंबर-लोडिंग कार्गो की कुछ डिलीवरी शामिल है. ये भारतीय कंपनियों के शुरुआती लिफ्टिंग प्लान के कारण है. केप्लर के प्रोविजनल डेटा से पता चला है कि इस महीने भारत को 1.87 मिलियन bpd रूसी क्रूड मिलने की उम्मीद है.

ट्रेड सोर्स के डेटा से पता चलता है कि अक्टूबर में इसने 1.65 मिलियन bpd रूसी तेल इंपोर्ट किया. ये सितंबर से 2% अधिक है. नवंबर में रूसी सप्लाई ज्यादा होने की उम्मीद है क्योंकि कई रिफाइनरियों ने US बैन की डेडलाइन से पहले स्टॉक भरने की कोशिश की है.