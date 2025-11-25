Advertisement
trendingNow13018092
Hindi Newsबिजनेस

हो गया खेल...3 साल में सबसे कम रूसी-तेल खरीदेगा भारत, जानिए क्यों आई ये नौबत?

भारत रूस से करीब 18 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) क्रूड ऑयल खरीद रहा है. दिसंबर में ये 6-6.5 लाख bpd रहने का अनुमान है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी, यूरोपीय और ब्रिटिश प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, इसके लिए रूसी कच्चे तेल की खरीदी में तेजी से कटौती शुरू कर दी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हो गया खेल...3 साल में सबसे कम रूसी-तेल खरीदेगा भारत, जानिए क्यों आई ये नौबत?

India's Russian oil : दिसंबर में भारत का रूसी तेल इंपोर्ट कम से कम तीन साल में सबसे कम हो जाएगा. आयात दिसंबर में तीन साल के न्यूनतम स्तर पर आ सकता है. कई महीनों के सबसे ऊंचे लेवल के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि घरेलू रिफाइनर US ट्रेड टैरिफ के बीच पश्चिमी प्रतिबंधों को तोड़ने से बचने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

कितना क्रूड ऑयल खरीद रहा है भारत? 

भारत रूस से करीब 18 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) क्रूड ऑयल खरीद रहा है. दिसंबर में ये 6-6.5 लाख bpd रहने का अनुमान है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी, यूरोपीय और ब्रिटिश प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, इसके लिए रूसी कच्चे तेल की खरीदी में तेजी से कटौती शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर मॉस्को पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं, जिसमें वाशिंगटन के नए कदम टॉप रूसी प्रोड्यूसर रोसनेफ्ट और लुकोइल को टारगेट कर रहे हैं. रूसी तेल के खरीदारों के पास इन दोनों कंपनियों के साथ डील खत्म करने के लिए 21 नवंबर तक का समय था. इसके अलावा, EU ने 21 जनवरी की डेडलाइन तय की है, जिसके बाद वह बिल ऑफ लैडिंग के 60 दिनों के अंदर उन रिफाइनरियों से फ्यूल लेने से मना कर देगा जो रूसी क्रूड ऑयल को हैंडल करती हैं.

रूसी तेल का अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं रिफाइनर्स 

रिफाइनर्स अब रूसी तेल का अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं. रूस से तेल ना खरीदने का मुख्य कारण अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रूस पर ताजा प्रतिबंध हैं. भारत को दिसंबर में हर दिन 600,000 से 650,000 बैरल रूसी तेल मिलने की संभावना है. इनमें इंडियन ऑयल कॉर्प, नायरा एनर्जी द्वारा इंपोर्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए नवंबर-लोडिंग कार्गो की कुछ डिलीवरी शामिल है. ये भारतीय कंपनियों के शुरुआती लिफ्टिंग प्लान के कारण है. केप्लर के प्रोविजनल डेटा से पता चला है कि इस महीने भारत को 1.87 मिलियन bpd रूसी क्रूड मिलने की उम्मीद है.

ट्रेड सोर्स के डेटा से पता चलता है कि अक्टूबर में इसने 1.65 मिलियन bpd रूसी तेल इंपोर्ट किया. ये सितंबर से 2% अधिक है. नवंबर में रूसी सप्लाई ज्यादा होने की उम्मीद है क्योंकि कई रिफाइनरियों ने US बैन की डेडलाइन से पहले स्टॉक भरने की कोशिश की है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

India-Russian Oil

Trending news

मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?