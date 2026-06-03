दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेंगे ड्रोन, 20000 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च, भारत करेगा सबसे बड़ी Drone डील

भारत अपनी डिफेंस कैपिसिटी को मजबूत करने और सेना के आधुनिकीकरण को तेज करने के लिए इस वर्ष स्वदेशी कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपये (करीब 2 अरब डॉलर) से अधिक के सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है. ये देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन खरीद सौदा माना जा रहा है. ये प्रस्तावित खरीद प्रक्रिया योजना के एडवांस चरण में पहुंच चुकी है और ड्रोन की डिलीवरी अगले 18 से 24 महीनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है. ये खरीद हाल ही में सरकार द्वारा टैक्टिकल श्रेणी के ड्रोन के लिए दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर की तुलना में कहीं अधिक बड़ी होगी.

18 से 24 महीनों के भीतर होगी ड्रोन की डिलीवरी

ड्रोन फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह के मुताबिक, ड्रोन खरीद की अगली खेप 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की हो सकती है. इस खरीद प्रक्रिया को सेना की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए फास्ट-ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत अंजाम दिया जा सकता है. अनुमान है कि ऑर्डर मिलने के बाद 18 से 24 महीनों के भीतर ड्रोन की डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी.

रूस-यूक्रेन वॉर

हाल के वर्षों में युद्ध और सुरक्षा अभियानों में ड्रोन की भूमिका तेजी से बढ़ी है. रूस-यूक्रेन वॉर सहित कई वैश्विक संघर्षों में ड्रोन के व्यापक उपयोग ने आधुनिक युद्ध रणनीतियों को बदल दिया है. वहीं, हाल में पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के दौरान भी ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देखने को मिला. इससे भारतीय सेना की निगरानी और सटीक हमले की क्षमताओं को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई.

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600 से अधिक ड्रोन कंपोनेंट निर्माता सक्रिय हैं

देश में इस समय 600 से अधिक ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट निर्माता सक्रिय हैं. इनमें बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ-साथ टोही, लॉजिस्टिक्स, लोइटरिंग म्यूनिशन और प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम विकसित करने वाले स्टार्टअप भी शामिल हैं. सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ नीति और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के चलते घरेलू ड्रोन उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है.