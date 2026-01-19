Advertisement
एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने बताया कि भारत अगले दो साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत ने 2009 में आजादी के 62 साल बाद पहली बार 1,000 डॉलर पर कैप‍िटा इनकम हासिल की थी.

Jan 19, 2026
SBI Research Report: भारत की पर कैपिटा इनकम (Per Capita Income) अगले चार साल में 4,000 डॉलर (करीब 3.63 लाख) पर पहुंच सकती है. साल 2030 तक यद‍ि प्रत‍ि व्‍यक्‍त‍ि आय इस आंकड़े पर पहुंच गई तो भारत 'अपर मिडिल इनकम कंट्री' की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा. अभी इस कैटेगरी में चीन और इंडोनेशिया शाम‍िल हैं. एसबीआई रिसर्च की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, भारत को आजादी के बाद एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में करीब 60 साल का समय लगा, जबकि देश ने महज 7 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा 2014 में छू लिया.

5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा भारत

इसके बाद भारत ने 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर और 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लेवल हासिल कर ल‍िया. यानी समय के साथ देश की आर्थिक रफ्तार और तेज होती गई. एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने बताया कि भारत अगले दो साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत ने 2009 में आजादी के 62 साल बाद पहली बार 1,000 डॉलर पर कैप‍िटा इनकम हासिल की थी. इसके बाद 2019 में 2,000 डॉलर और 2026 में 3,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचने की उम्मीद है.

देश की इकोनॉम‍िक ग्रोथ कई देशों के मुकाबले बेहतर
रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले एक दशक में भारत की इकोनॉम‍िक ग्रोथ दर दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर रही है. इससे ग्‍लोबल लेवल पर देश की स्थिति और मजबूत हुई है और यह तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में शामिल हो गया है. डॉ. घोष ने कहा यदि भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' के टारगेट के तहत हायर इनकम वाला देश बनना है तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) को हर साल औसतन 7.5 प्रतिशत की सीएजीआर (CAGR) से बढ़ाना होगा. उन्होंने बताया कि पिछले 23 साल में देश की प्रति व्यक्ति जीएनआई करीब 8.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जिससे यह लक्ष्य संभव लगता है.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में हायर इनकम वाले देश बनने की ल‍िमि‍ट (थ्रेशहोल्ड) बढ़ सकती है. यदि यह सीमा 13,936 डॉलर से बढ़कर 18,000 डॉलर हो जाती है, तो भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय को और तेज, यानी करीब 8.9 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ाना होगा. रिपोर्ट में बताया गया कि यद‍ि जनसंख्या ग्रोथ और महंगाई को ध्यान में रखा जाए, तो अगले 23 साल तक भारत को डॉलर के हिसाब से अपनी नॉमिनल जीडीपी करीब 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ानी होगी.

एसबीआई रिसर्च ने कहा कि देश को इकोनॉम‍िक सुधार का प्रोसेस लगातार जारी रखनी होगी, ताकि तेजी से विकास हो सके और देश हायर इनकम ग्रुप वाले देशों की कैटेगरी में पहुंच सके. रिपोर्ट के अनुसार देश के लिए अपर मिडिल इनकम देश बनना पूरी तरह संभव है, जहां पर कैप‍िटा इनकम की ल‍िम‍िट करीब 4,500 डॉलर होती है. इसके लिए जरूरी 11.5 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ पहले भी हासिल की जा चुकी है. (IANS) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

