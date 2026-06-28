/भारत-सेशेल्स रिश्तों को नई उड़ान; डिफेंस, UPI, अंतरिक्ष समेत इन 19 अहम समझौतों पर लगी मुहर, आर्थिक साझेदारी पर खास जोर

India-Seychelles Relation : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन दिवसीय सेशेल्स दौरे के दौरान भारत और सेशेल्स के संबंधों को नई मजबूती मिली. दोनों देशों ने रक्षा, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक सहयोग सहित 19 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों पर सहमति जताई. इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया.
सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशेल्स हिंद महासागर को अपना साझा घर मानते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा विजन हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है. हमारा मानना है कि हिंद महासागर हमारा साझा घर है. इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि हमारी साझा जिम्मेदारी है. यही भावना हमारे 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन का आधार है.'
भारत और सेशेल्स के बीच कुल 19 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों पर सहमति बनी है. दोनों देशों ने समुद्री डकैती, ड्रग तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराधों के खिलाफ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इस दौरान रक्षा, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया.
बैठक में समुद्री डकैती, ड्रग तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराधों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने पर सहमति बनी. दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा आर्थिक साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विस्तार देने का भी संकल्प लिया.
समझौतों में प्रत्यर्पण संधि, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग, UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करने, एक्सिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट और नए राष्ट्रीय अस्पताल से जुड़े समझौते प्रमुख रहे. भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव भी सेशेल्स के साथ साझा करेगा.
यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 यूटिलिटी वाहन और पांच लेजर रेडियल क्लास बोट्स देने की घोषणा की. इसके अलावा छह एंबुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल और 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट भी सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा. भारतीय सहयोग से तैयार किए गए कोस्ट गार्ड जहाज PS Zoroaster की मरम्मत पूरी होने और डोर्नियर विमान के अपग्रेडेशन की जानकारी भी साझा की गई.
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स के बीच UPI आधारित भुगतान प्रणाली को लेकर समझौता हुआ. वहीं, जन औषधि योजना के तहत सस्ती भारतीय दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए HLL लाइफकेयर और सेशेल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच भी करार किया गया.
ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सेशेल्स अपनी आजादी के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और भारत-सेशेल्स राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है.