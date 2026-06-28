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भारत-सेशेल्स रिश्तों को नई उड़ान; डिफेंस, UPI, अंतरिक्ष समेत इन 19 अहम समझौतों पर लगी मुहर, आर्थिक साझेदारी पर खास जोर

सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशेल्स हिंद महासागर को अपना साझा घर मानते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा विजन हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 28, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:15 PM IST
भारत-सेशेल्स रिश्तों को नई उड़ान; डिफेंस, UPI, अंतरिक्ष समेत इन 19 अहम समझौतों पर लगी मुहर, आर्थिक साझेदारी पर खास जोर
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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