ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी से बाजार में खलबली, तेल से लेकर ₹88180 करोड़ की 'लूट' तक...आज डरा सकता है स्टॉक मार्केट ?

Share Market on Monday: मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय शेयर बाजार की हालात किसी से छिपी नहीं है. निवेशकों के डर ने बाजार को हिलाकर रखा है. उधर अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और इधर भारत का शेयर बाजार क्रैश हो रहा है. बीते हफ्ते बाजार की दुर्दशा सबने देखी, हालांकि शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में थोड़ी जान लौटी. दो दिन की साप्ताहिक छुट्टी के बाद जब सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा, तो वहां हलचल मचना तय है. अमेरिका की ओर से ईरान को लगातार मिल रही धमकियों के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है. अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खोलने का अल्टीमेटं दिया है, वरना ईरान के पावर सेंटर्स के टारगेट करने की धमकी दी है. इस धमकी का असर आज बाजार पर दिखेगा.

सोमवार को कैसा रहेगा बाजार का हाल

बीते हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 30.96 अंक और एनएसई निफ्टी 36.6 अंक फिसला, इस हफ्ते बाजार में खाड़ी देश में जारी जंग का असर दिखेगा. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका की धमकी, ईरान के पलटवार और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत बाजार पर असर डालेगी. इसके अलावा ग्लोबल बाजारों के रुझान, विदेशी निवेशकों की ट्रेडिंग गतिविधि और रुपया-डॉलर की चाल भी सेंसेक्स पर असर डालेंगे. पढ़ें- Gold ₹13000 सस्ता,चांदी ₹30000 गिरी...युद्ध में चमकने वाला सोना ईरान जंग के बीच क्यों खो रहा है चमक? 1983 के बाद सबसे कमजोर

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48 घंटे के अल्टीमेटम से हिलेगा बाजार ?

ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोले. अमेरिका के धमकी के जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, तो वो मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद अमेरिका और इजरायल के पावर सेंटर्स को निशाना बनाएगा. अमेरिका और ईरान के बीच इस जुबानी जंग से निवेशक डरे हुए हैं. आज बाजार में इस डर का असर दिख सकता है. इस धमकी से निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और इससे बाजार में गिरावट आ सकती है. पढ़ें- सिर्फ 5 दिन का LPG, 7 दिन का तेल बचा; जंग के बीच बर्बाद हो रहा भारत का पड़ोसी, मदद के लिए रूस ने बढ़ाया हाथ

कच्चे तेल की बढ़ती कीमत बिगाड़ सकती है बाजार का खेल

कच्चे तेल की बढ़ती कीमत से बाजार का खेल बिगड़ रहा है. युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतें में बेतहाशा बढ़त देखने को मिली है. शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 3.26% की उछाल के साथ 112.19 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अगर तेल की कीमत इसी तरह से बढडती रही तो महंगाई बढ़ेगी का डर मंडराता रहेगा और बाजार में डर का माहौल बना रहेगा .

धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं विदेशी निवेशक

बाजार में दवाब का एक बड़ा फैक्टर विदेशी निवेशक हैं. विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) ने मार्च 2026 में अब तक 86,780 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार में दबाव है. वहीं कमजोर रुपया, US डॉलर की मजबूती और ग्लोबल संकेत बाजार की मुश्किल बढ़ा रहा है, जो बाजार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. सोमवार को इन फैक्टर्स की वजह से बाजार में हलचल मच सकती है.