ट्रंप कोशिश करके थक गए पर रोक नहीं पा रहे भारत की रफ्तार, अब स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में बना दिया रिकॉर्ड , Iphone टॉप पर

India Smartphone Export: भारत पर 50 फीसदी की भारी भरकम टैरिफ लाद दिया गया. अमेरिका की ओर से टैरिफ के जरिए भारत की रफ्तार रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है. टैरिफ के जरिए टैक्स बढ़ाकर भारत के निर्यात को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तेजी से उभरता भारत इस टैरिफ के बैरिकेट को पार कर बढ़ रहा है. स्मार्टफोन निर्यात के मामले में देश से रिकॉर्ड बना लिया है.

स्मार्टफोन निर्यात में तेजी

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 13.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.5 अरब डॉलर से 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वृद्धि मुख्य रूप से पीएलआई योजना के तहत आईफोन उत्पादन की वजह से देखी गई है. एप्पल का आईफोन निर्यात लगभग 10 अरब डॉलर का रहा, जो वर्ष की पहली छमाही में किए गए कुल निर्यात का 75 प्रतिशत से अधिक था.सितंबर में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में तीन गुना वृद्धि ने कुल निर्यात को 1.7 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया, जो वित्त वर्ष 2025 की तुलना में अब तक की सबसे अधिक मासिक वृद्धि है.

सितंबर 2024 में 923 मिलियन डॉलर के निर्यात की तुलना में सितंबर में निर्यात 87 प्रतिशत बढ़ा.अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात पिछले वर्ष सितंबर में 258 मिलियन डॉलर से बढ़कर पिछले महीने रिकॉर्ड 900 मिलियन डॉलर हो गया, जब अमेरिका का कुल स्मार्टफोन निर्यात में 52.3 प्रतिशत हिस्सा था. इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के एक हालिया बयान के अनुसार, अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च और शेड्यूल्ड मशीन रेट्रोफिट के कारण अगस्त और सितंबर आमतौर पर सबसे कम निर्यात वाले महीनों में से होते हैं.

दुनिया भर के उपभोक्ता भी इस अवधि के दौरान नए मॉडल और पुराने वर्जन पर डिस्काउंट की वजह से खरीदारी रोक देते हैं. निर्यात आमतौर पर अक्टूबर के मध्य तक फिर से बढ़ जाता है.

एप्पल के लिए पीएलआई योजना मार्च 2026 में समाप्त हो रही है जबकि सैमसंग के लिए यह वित्त वर्ष 25 में ही समाप्त हो चुकी है. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में सैमसंग के स्मार्टफोन निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर स्मार्टफोन, इस वर्ष भारतीय निर्यात के लिए एक रेयर ब्राइट स्पॉट रहे हैं.इस बीच, एप्पल के विक्रेता भारत में अपने उत्पादन का विस्तार जारी रखे हुए हैं। हाल ही में दो नए आईफोन असेंबली प्लांट चालू हुए हैं. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा निर्यात वृद्धि को बनाए रखना, नीतिगत निरंतरता, अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता के नतीजे और टैरिफ परिवर्तनों पर निर्भर करता है. आईएएनएस