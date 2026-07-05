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होर्मुज संकट का परमानेंट इलाज, जहां अब तक कोई ना पहुंचा, वहां से तेल निकालेगा भारत, खर्च होंगे ₹95000 करोड़

भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. कुल खपत का 85 से 87 फीसदी तक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत को भारी तेल संकट का सामना करना पड़ा. इस दौरान पेट्रोल-डीजल के दाम से लेकर नियमों में कई बदलाव किए गए.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 05, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:08 PM IST
होर्मुज संकट का परमानेंट इलाज, जहां अब तक कोई ना पहुंचा, वहां से तेल निकालेगा भारत, खर्च होंगे ₹95000 करोड़
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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