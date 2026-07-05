/होर्मुज संकट का परमानेंट इलाज, जहां अब तक कोई ना पहुंचा, वहां से तेल निकालेगा भारत, खर्च होंगे ₹95000 करोड़

India Oil Plan: भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. कुल खपत का 85 से 87 फीसदी तक कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत को भारी तेल संकट का सामना करना पड़ा. इस दौरान पेट्रोल-डीजल के दाम से लेकर नियमों में कई बदलाव किए गए. अब सरकार उन कोशिशों में जुटी है, जिससे भविष्य में इस तरह के तेल संकट से छुटकारा मिल सकता है.
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और दूसरा LPG इंपोर्टर देश भारत ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बड़ी प्लानिंग तैयार की है. भारत उस दिशा में काम करना शुरू कर चुका है, जिसके बाद भविष्य में ऐसे ऊर्जा संकट से देश को बचाया जा सकेगा.
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भविष्य में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्लान तैयार किया है. घरेलू ऑयल पोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का ऑयल प्रोडक्शन 25.98 मीट्रिक टन था, मतलब ये कि अपनी जरूरत ता सिर्फ 10 फीसदी भारत घरेलू प्रोडक्शन से पूरा करता है. जो लगभग 5.22 लाख बैरल प्रतिदिन के बराबर है, जो 2011 में 9 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक के उत्पादन के शिखर स्तर से काफी कम है.
हरदीप पुरी ने बताया कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के ऐसे इलाकों में तेल की खोज शुरू करने की तैयारी कर ली है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा. अब तक भारत का फोकस मुंबई के समुद्र, राजस्थान, गुजरात और असम पर रहा, जहां तेल के खोज के लिए कोशिशें जारी रही है. कई बार सफलता भी हासिल हुई है. हाल ही में राजस्थान के थार में ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Limited)को बड़ी सफलता मिली है. अब सरकार की निगाहें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर टिकी है.
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपने ऑफशोर बेसिनों में मौजूज तेल के भंडार का पता लगाने की कोशिश कर रहा है. समुद्र मंथन मिशन के जरिए अंडमान-निकाबोर द्वीप समूह में समंदर की गहराईयों में मौजूद हाइड्रोकार्बन भंडार को निकालने की कोशिशों के लिए डीपवॉटर और अल्ट्रा-डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन कुएं खोदने की योजना तैयार की जा रही है.
इस मिशन में भारत की प्रमुख कंपनियां Petrobras, TotalEnergies, BP, Shell और ExxonMobil के डीपवॉटर एक्सपर्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इस दौरान भारत लगभग 9 अरब डॉलर की लागत वाली ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहा है. सरकार को उम्मीद है कि अंडमान के समुद्र के नीचे तेल और गैस का असीमित भंडार हो सकता है, हाल ही में इसे लेकर सकारात्मक रुझान भी मिले है. सरकार ने समुद्र मंथन ( National Deep Water Exploration Mission ) को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है.
भारत ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्र मंथन मिशन के लिए 10 अरब डॉलर यानी करीब 95000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट तैयार किया है. समंदर की गहराईयों में नए कुएं खोदकर तेल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है .