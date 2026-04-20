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Hindi NewsबिजनेसIndia-South Korea: डिजिटल सेतु से जुड़ेंगे भारत-कोरिया; मजबूत होंगे रिश्ते, 2030 तक $50 बिलियन ट्रेड टारगेट

India-South Korea: 'डिजिटल सेतु' से जुड़ेंगे भारत-कोरिया; मजबूत होंगे रिश्ते, 2030 तक $50 बिलियन ट्रेड टारगेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जहाज निर्माण और ऊर्जा सहयोग से जुड़े कई MoUs पर साइन किया है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:20 PM IST
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India-South Korea: 'डिजिटल सेतु' से जुड़ेंगे भारत-कोरिया; मजबूत होंगे रिश्ते, 2030 तक $50 बिलियन ट्रेड टारगेट

India-South Korea to Upgrade Trade Pact : भारत और दक्षिण कोरिया अपने मौजूदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को अपग्रेड करेंगे. ताकि आर्थिक रिश्तों को और मजबूत किया जा सके. दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जहाज निर्माण और ऊर्जा सहयोग से जुड़े कई MoUs पर साइन किया है.

तीन दिन की भारत यात्रा पर है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति

दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ली म्युंग तीन दिन की भारत यात्रा पर हैं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत की और इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है.  संयुक्त प्रेस वार्ता में PM मोदी ने कहा कि भारत और कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. आज हमने इसे 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. उन्होंने कहा कि चिप्स से जहाजों तक, प्रतिभा से तकनीक तक, पर्यावरण से ऊर्जा तक हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर पैदा किए जाएंगे. इससे दोनों देशों की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित होगी.

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PM मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया शांति और स्थिरता का संदेश दे रहे हैं. उन्होंने खुशी जताई कि दक्षिण कोरिया अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करते रहेंगे.

AI, सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर

दोनों देशों ने AI, सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए 'इंडिया-कोरिया डिजिटल ब्रिज' स्थापित करने का फैसला किया है. दक्षिण कोरिया AI क्षेत्र में सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, जहां सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK Hynix जैसी कंपनियां डेटा सेंटर के लिए मेमोरी चिप्स के निर्यात में अग्रणी हैं.

दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ली म्युंग की यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण, बंदरगाह, स्टील सप्लाई चेन, छोटे और मध्यम उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक, डिजिटल ब्रिज, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, खेल और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 15 से अधिक समझौते किए हैं. साथ ही आर्थिक सुरक्षा संवाद शुरू करने, विदेश मंत्रालयों के बीच वैश्विक मुद्दों पर नई वार्ता व्यवस्था बनाने और 2028-29 को भारत-दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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