दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को के बीच बैक-टू-बैक मीटिंग्स, क्या है पीएम मोदी की SCO स्ट्रेटेजी?

शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट से पहले भारत, चीन और रूस के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने चीन के तियानजिन में होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को में बैक-टू-बैक हाई-लेवल मीटिंग्स ने सभी की नजरें खींच ली हैं. सवाल यह है कि क्या यह सब पीएम मोदी की एक सोची-समझी SCO स्ट्रेटेजी का हिस्सा है?

सूत्रों के मुताबिक, 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री और सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि (SR) वांग यी भारत दौरे पर आएंगे. उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से होगी, जिसमें 24वें दौर की SR वार्ता होगी. इसमें सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ सीमा विवाद का “न्यायसंगत, उचित और स्वीकार्य” समाधान खोजने पर चर्चा होगी. वांग की पीएम मोदी से मुलाकात भी तय मानी जा रही है.

दिसंबर में चीन गए थे डोभाल

पिछले साल दिसंबर में डोभाल चीन गए थे, जहां दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया था. वांग और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी आपसी मुद्दों और SCO एजेंडे पर बात करेंगे, जिसमें आतंकवाद, सीमा प्रबंधन और चीन द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध जैसे विषय शामिल होंगे.

मॉस्को में भी कूटनीतिक हलचल

वांग की भारत यात्रा के ठीक बाद 21 अगस्त को विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को जाएंगे, जहां वे अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात मोदी और पुतिन के बीच संभावित द्विपक्षीय वार्ता की तैयारी मानी जा रही है, जो SCO समिट के दौरान हो सकती है. इसके अलावा, लावरोव भी साल के अंत में होने वाले भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले भारत आ सकते हैं.

मोदी की डबल डिप्लोमेसी

SCO समिट में मोदी के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग-अलग द्विपक्षीय मीटिंग्स की संभावना है. ऐसे में बैक-टू-बैक कूटनीतिक मुलाकातों का मकसद न सिर्फ सीमा विवाद सुलझाने और रक्षा-व्यापार सहयोग बढ़ाने का है, बल्कि बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत की मजबूत स्थिति सुनिश्चित करना भी है.