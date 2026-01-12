Share Market holiday: NSE ने दी बड़ी अपडेट, 15 जनवरी को बंद रहेगा शेयर मार्केट, जानिए क्या है कारण?

Advertisement
NSE, BSE holiday January 15: मुंबई में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों के कारण गुरुवार 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा. ये जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा सोमवार को जारी एक सर्कुलर में आई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:51 PM IST
Maharashtra Election Stock Market holiday : महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 को BMC के चुनाव होने वाले हैं. ट्रेडर्स और निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य की सार्वजनिक छुट्टी के कारण भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे. भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में होने वाले इन नगर निगम चुनावों के कारण पिछले हफ्ते से बाजार बंद होने की अटकलें तेज हो गई थीं. हालांकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने बाजार में हिस्सा लेने वालों के लिए स्थिति साफ कर दी है. मुंबई में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों के कारण गुरुवार 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा. ये जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा सोमवार को जारी एक सर्कुलर में आई है.

NSE ने दी सफाई

NSE ने कन्फर्म किया है कि चुनावों के कारण गुरुवार को कैपिटल मार्केट्स सेगमेंट, साथ ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी. पिछले हफ्ते, एक्सचेंज ने BMC चुनावों के कारण सिर्फ डेट और करेंसी ट्रेडिंग सेगमेंट में छुट्टी की घोषणा की थी.

ये भी पढ़ें : भारत का'पाताल लोक' रेलवे स्टेशन! 100 फीट गहराई में बने 6 प्लेटफॉर्म

अपने लेटेस्ट सर्कुलर में NSE ने कहा है कि एक्सचेंज सर्कुलर रेफरेंस नंबर NSE/CMTR/71775 में आंशिक बदलाव करते हुए एक्सचेंज गुरुवार 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के कारण कैपिटल मार्केट (CM) सेगमेंट में ट्रेडिंग छुट्टी घोषित करता है. मुंबई के साथ-साथ शहर ठाणे और नवी मुंबई में भी नगर निगम चुनावों में वोटिंग होगी.

2017 में क्या हुआ था?

2017 में, जब पिछली बार नगर निगम चुनाव हुए थे. तब NSE और BSE ने सिर्फ करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग छुट्टी और इक्विटी मार्केट के लिए सेटलमेंट छुट्टी की घोषणा की थी.

सार्वजनिक छुट्टी

महाराष्ट्र सरकार ने 15 जनवरी, 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. ये फैसला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 के तहत लिया गया है. इसका मकसद नगर निगम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना है, इस चुनाव में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और 28 अन्य नगर निकाय शामिल हैं. ये छुट्टी मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों सहित 29 नगर निगमों में लागू होगी. 15 जनवरी के दिन मतदान होना तय है. ऐसी छुट्टियों के कारण अक्सर कुछ वित्तीय कामकाज, खासकर बैंकिंग कामकाज बंद हो जाते हैं. बैंक आमतौर पर इन तारीखों पर चेक क्लियरिंग और अन्य सेटलमेंट गतिविधियां बंद कर देते हैं.

स्टॉक मार्केट की छुट्टियां

मौजूदा अपडेट के मुताबिक, 2026 में भारत में स्टॉक एक्सचेंज कुल 16 दिनों के लिए बंद रहेंगे. 26 जनवरी इस महीने बाजारों के लिए दूसरी छुट्टी होगी. साल के पहले छमाही में खास छुट्टियों में 3 मार्च को होली, 26 मार्च को राम नवमी, 31 मार्च को महावीर जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे शामिल हैं. बाजार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद के लिए भी बंद रहेंगे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

stock market holiday

