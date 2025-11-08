Advertisement
FII की लगातार ब‍िकवाली का असर, दूसरे हफ्ते ग‍िरा शेयर बाजार; आगे क्‍या रहेगा हाल

Sensex & Nifty: दूसरी तिमाही के नतीजों से भी कुछ सेक्टर्स को बढ़ावा म‍िला है. मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बेहतर होती एसेट क्‍वाल‍िटी और संभावित एफडीआई कैप बढ़त और सेक्टर कंसोलिडेशन के कारण पीएसयू बैंक फोकस में रहे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:04 PM IST
FII की लगातार ब‍िकवाली का असर, दूसरे हफ्ते ग‍िरा शेयर बाजार; आगे क्‍या रहेगा हाल

Stock Market Update: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की तरफ से लगातार बिकवाली के बीच लगातार दूसरे हफ्ते भी गिरावट में रहे. सेंसेक्स और निफ्टी आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए. सेसेंक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83,216.28 स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,492.30 पर बंद हुआ. सेंसेक्स इस हफ्ते कुल 1,394.55 प्‍वाइंट की गिरावट में रहा. वहीं, निफ्टी 183.25 अंक के नुकसान में रहा.

मेटल सेक्टर का भी नुकसान बढ़ा

म‍िले-जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच फेड के अगले रेट कट को लेकर खत्म होती उम्मीदों ने निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर डाला है. साथ ही, आईटी और मेटल सेक्टर के नुकसान ने भी इस गिरावट को बढ़ाया. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'दूसरी तिमाही के नतीजों ने भी कुछ सेक्टर्स को बढ़ावा दिया. वहीं, मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बेहतर होती एसेट क्‍वाल‍िटी और संभावित एफडीआई कैप बढ़त और सेक्टर कंसोलिडेशन की वजह से पीएसयू बैंक फोकस में रहा.

भारतीय बाजार दुनिया के सबसे महंगे बाजार
एनालिस्ट ने कहा कि बाय-ऑन-डिप्स रणनीति बेहतर साबित हुई क्योंकि अधिकतर निफ्टी 50 कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा और निरंतर पॉलिसी सपोर्ट से मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन को बढ़ावा मिलने और आय में सुधार की उम्मीद है. एनालिस्ट का कहना है कि अर्निंग ग्रोथ में फाइनेंश‍ियल ईयर 25 में 5 प्रतिशत की तेज गिरावट ने वैल्यूएशन को बढ़ा दिया, जिसके साथ भारतीय बाजार दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में एक बन गया.

निवेश को सस्ते मार्केट में बढ़ा रहे
उन्होंने आगे कहा कि इमर्जिंग और कुछ डेवलप्ड मार्केट लो वैल्यूएशन के साथ आकर्षित बन रहे हैं. एफआईआई भारत में बिकवाली के साथ अपने निवेश को सस्ते मार्केट में बढ़ा रहे हैं. निफ्टी वर्तमान में वित्त वर्ष 27 की अनुमानित अर्निंग के 20 गुना से ऊपर ट्रेड कर रहा है. जो कि लास्ट 10 ईयर एवरेज पीई रेशो को कुछ ऊपर है. एनालिस्ट ने कहा कि भारत के सुपर लॉन्ग-टर्म ग्रोथ क्षमता के साथ वर्तमान वैल्यूशन को उचित ठहराया जा सकता है.

इन चीजों पर ड‍िपेंड करेगी बाजार की चाल
इस बीच, भारत में मजबूत आर्थिक विकास और अर्निंग रिकवरी के संकेत मिलते हैं. जब लीडिंग इंडीकेटर इस ट्रेंड पर फोकस करेंगे तो एफआईआई भी अपनी बिकवाली को घटाने पर विचार करेंगे और अंत में खरीदार बनकर उभरेंगे. अगले सप्ताह मार्केट की दिशा आगामी घरेलू मुद्रास्फीति डेटा, एफआईआई निवेश, अमेरिकी शटडाउन को लेकर डेवलपमेंट जैसे कारक तय करेंगे. इसके अलावा, अमेरिका, चीन और भारत को लेकर व्यापार वार्ताओं पर भी नजर रहेगी.

निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी 50 रहे टॉप परफॉर्मर
इस साल अक्टूबर में सभी मार्केट सेगमेंट में निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी 50 क्रमश: 4.79 प्रतिशत और 4.51 प्रतिशत की वृद्धि के साथ टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे. यह जानकारी शनिवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई. मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट बताती है कि निफ्टी 500 में 4.29 प्रतिशत और निफ्ट नेक्स्ट 50 में 2.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रोकैप्स सभी मार्केट कैप सेगमेंट ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज करवाई है. इस साल अक्टूबर में निफ्टी माइक्रोकैप 250 ने 3.93 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने 3.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

share market

