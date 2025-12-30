जापान को पछाड़कर भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नए साल से पहले आ गई सुपर गुड न्यूज

Advertisement
Hindi Newsबिजनेसजापान को पछाड़कर भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नए साल से पहले आ गई सुपर गुड न्यूज

भारत नॉमिनल GDP के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. आने वाले सालों में ये अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:36 PM IST
World's Fourth Largest Economy : भारत में आर्थिक मोर्चे पर कमाल कर दिया है. भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत सरकार की ओर से साल के आखिर में की गई आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. सरकार के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि भारत आने वाले 3 साल में जर्मनी को भी पछाड़ देगा.

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 

सरकार की साल के आखिर की इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक, भारत नॉमिनल GDP के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. आने वाले सालों में ये अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है.

 जर्मनी को पीछे छोड़ने की तैयारी

सरकार के मुताबिक, 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अगले 2.5 से 3 सालों में 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित GDP के साथ जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने के लिए तैयार है. सरकार का यह आशावादी नजरिया ऐसे समय में आया है जब अगस्त में भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के बाद अर्थव्यवस्था को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

रियल GDP ग्रोथ 

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल GDP 8.2% बढ़ी है. ये पिछली तिमाही के 7.8% और वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही के 7.4% से अधिक है. ये ग्रोथ मजबूत घरेलू डिमांड के कारण हुई है, जबकि वैश्विक व्यापार और पॉलिसी में अनिश्चितताएं बनी रहीं. रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड 8.1% बढ़ा है. इसे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से सपोर्ट मिला है. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. ये पहले 6.8% था. इस बढ़ोतरी के पीछे लगातार घरेलू मांग, इनकम टैक्स और GST सिम्प्लिफिकेशन, कच्चे तेल की कम कीमतें, सरकारी पूंजीगत खर्च में शुरुआती तेजी और अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

World's Fourth Largest Economy

