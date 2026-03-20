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Hindi Newsबिजनेसक्या है एसेट टोकनाइजेशन (रेगुलेशन) बिल 2026? डिजिटल एसेट ओनरशिप को रेगुलेट करने वाले नए प्रस्ताव की पूरी कहानी

क्या है एसेट टोकनाइजेशन (रेगुलेशन) बिल 2026? डिजिटल एसेट ओनरशिप को रेगुलेट करने वाले नए प्रस्ताव की पूरी कहानी

एसेट टोकनाइजेशन का मूल विचार ये है कि किसी भी फिजिकल या वित्तीय संपत्ति के ओनरशिप को छोटे-छोटे डिजिटल हिस्सों में बदला जाए और इन्हें ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर खरीदा और बेचा जा सके.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:59 PM IST
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Asset Tokenisation : भारत के पॉलिसी मेकिंग क्षेत्रों में एक नया विचार धीरे-धीरे उभर रहा है जिसका नाम है एसेट टोकनाइजेशन. ये पहले फिनटेक सेक्टर में सीमित चर्चाओं तक ही था. अब ये कानून बनाने वालों का ध्यान भी खींचने लगा है. ये बदलाव तब साफ दिखाई दिया जब सांसद राघव चड्ढा ने एसेट टोकनाइजेशन (रेगुलेशन) बिल, 2026 को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में संसद में पेश किया. ऐसे बिल आमतौर पर सीधे कानून नहीं बनते. लेकिन वे इस बात का संकेत देते हैं कि पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ये विचार तेजी से जगह बना रहा है.

एसेट को डिजिटल यूनिट्स में बदलना

टोकनाइजेशन का मतलब है किसी संपत्ति को छोटे-छोटे डिजिटल यूनिट्स (टोकन) में बांटना. ये टोकन उस संपत्ति में हिस्सेदारी को दिखाते हैं और इन्हें ब्लॉकचेन नाम की सुरक्षित डिजिटल सिस्टम में दर्ज किया जाता है. मान लीजिए कोई महंगी कमर्शियल प्रॉपर्टी है. पहले उसे खरीदने के लिए किसी एक व्यक्ति को बड़ी रकम लगानी पड़ती थी. लेकिन, टोकनाइजेशन के जरिए उसी संपत्ति को हजारों टोकन में बांटा जा सकता है. इससे लोग कम पैसे में भी उसका छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं. इससे उन लोगों को भी निवेश का मौका मिल सकता है, जो पहले ऐसी बड़ी संपत्तियों में निवेश नहीं कर पाते थे.

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नियम बनाने की कोशिश

ये प्रस्तावित बिल इस नए क्षेत्र को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है. इसका मकसद ये तय करना है कि टोकनाइज्ड एसेट कैसे जारी होंगे. उनका लेन-देन कैसे होगा और उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाएगा. साथ ही, इसमें निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था बनाने की बात भी शामिल है. इसका मुख्य उद्देश्य नई तकनीक को बढ़ावा देना, लेकिन साथ ही वित्तीय स्थिरता भी बनाए रखना है.

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दुनिया में एसेट टोकनाइजेशन को लेकर क्या हो रहा है?

दुनिया के कई देशों में टोकनाइजेशन अब प्रयोग से आगे बढ़कर शुरुआती इस्तेमाल तक पहुंच चुका है. कुछ जगहों पर डिजिटल टोकन के जरिए बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, तो कहीं रियल एस्टेट में हिस्सेदारी को छोटे-छोटे डिजिटल भागों में बांटने के प्रयोग हो रहे हैं. सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देश इस क्षेत्र को समझने और नियंत्रित करने के लिए खास नियम बना रहे हैं. भारत का रुख भी इन वैश्विक रुझानों को देखकर तय होगा. देश में बड़ी संख्या में तकनीक समझने वाले निवेशक हैं, इसलिए यहां सही नियम बनाना बहुत जरूरी है.

ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं है...

टोकनाइजेशन और क्रिप्टोकरेंसी के अंतर को समझना जरूरी है. दोनों में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होता है. लेकिन टोकनाइजेशन असली संपत्तियों से जुड़ा होता है, जिनकी वास्तविक वैल्यू होती है. इसी वजह से ये सिस्टम रेगुलेटर्स के लिए ज्यादा स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सट्टा नहीं है.

क्या है आगे का रास्ता?

अभी भारत में एसेट टोकनाइजेशन शुरुआती दौर में है. ये बिल तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन ये दिखाता है कि इस विषय को अब गंभीरता से लिया जा रहा है. जैसे-जैसे डिजिटल सिस्टम मजबूत होंगे और लोगों की समझ बढ़ेगी. वैसे-वैसे इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट नियमों की जरूरत भी बढ़ेगी. भारत कितनी तेजी से इस पर काम करता है ये बात भविष्य की वित्तीय व्यवस्था में उसकी भूमिका तय कर सकता है.

ओनरशिप का नया तरीका

कुछ समय पहले तक किसी संपत्ति को छोटे डिजिटल हिस्सों में बांटने का विचार बहुत दूर की चीज लगता था. लेकिन, अब ये संभव होता दिख रहा है. टोकनाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था का संकेत देता है जहां निवेश करना आसान होगा, संपत्तियों की खरीद-बिक्री तेज और पारदर्शी होगी. हालांकि, इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं, जिनके लिए सही नियम बनाना जरूरी है. भारत के लिए अब सवाल ये नहीं है कि ये बदलाव होगा या नहीं- बल्कि ये है कि जब बदलाव आएगा, तो उसे कैसे संभाला जाएगा.

 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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