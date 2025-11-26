भारत का सबसे ऊंचा 16 मंजिला रेलवे स्टेशन, एक ही जगह से मिलेंगी बस, ट्रेन, मेट्रो सब, कहां बन रहा और कब तक बनकर होगा तैयार ?

Ahmedabad Station: रेलवे स्टेशन आप कभी न कभी जरूर गए होंगे. देश के अधिकांश रेलवे स्टेशन 1 या दो मंजिल के हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार होने वाला है, जो एक या दो नहीं बल्कि 16 मंजिलों का है. भारत के इस रेलवे स्टेशन पर 16 मंजिलों में प्लेटफॉर्म बने हैं. साल 2027 तक ये 16 मंजिला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा.

कहां बन रहा देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन



गुजरात के अहमदाबाद में भारत का सबसे ऊंचा 16 मंजिला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है. देश के सबसे ऊंचे और आधुनिक 16 मंजिला मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर ये रेलवे स्टेशन जुलाई 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा. अपनी ऊंचाई, डिजाइन और सुविधाओं की वजह से यह रेलवे स्टेशन चर्चा का विषय बन गया है.इस 16-फ्लोर हब में विशाल पार्किंग स्पेस, ऑफिस परिसर, वाणिज्यिक क्षेत्र और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी.

16 फ्लोर वाला रेलवे स्टेशन

नया स्टेशन अपनी ऊंचाई, डिजाइन और सुविधाओं के कारण पूरी तरह अलग और आधुनिक स्वरूप में दिखाई देगा. यह केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं होगा, बल्कि यात्रियों, पर्यटकों और शहरवासियों के लिए एक बहुउद्देश्यीय संरचना होगी.स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि रेलवे, मेट्रो, बस सेवा और बुलेट ट्रेन को एक ही स्थान पर जोड़ दिया जाए. यात्रियों को एक मंच पर सभी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे यात्रा बेहद सुविधाजनक बन जाएगी.

मॉर्डन डिजाइन

स्टेशन के डिजाइन में शहर की पुरातन विरासत का स्पर्श भी जोड़ा गया है. बाहरी संरचना और आंतरिक वास्तुकला में हेरिटेज का खूबसूरत मेल होगा ताकि आधुनिकता के साथ अहमदाबाद की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे.स्टेशन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए यात्री दबाव को आसानी से संभाला जा सके. शहर के विभिन्न परिवहन नेटवर्क के साथ सीधी और सुगम कनेक्टिविटी इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन के आसपास का क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा. बेहतर सड़कें बस कनेक्शन, मेट्रो लिंक और भविष्य की बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ यह पूरा क्षेत्र अहमदाबाद का नया ट्रांसपोर्ट हब बनकर उभरेगा. यह परियोजना शहर के आर्थिक विकास व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देने वाली है. आईएएनएस