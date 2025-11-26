Advertisement
trendingNow13019527
Hindi Newsबिजनेस

भारत का सबसे ऊंचा 16 मंजिला रेलवे स्टेशन, एक ही जगह से मिलेंगी बस, ट्रेन, मेट्रो सब, कहां बन रहा और कब तक बनकर होगा तैयार ?

India Tallest Railway Station:  रेलवे स्टेशन आप कभी न कभी जरूर गए होंगे. देश के अधिकांश रेलवे स्टेशन 1 या दो मंजिल के हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार होने वाला है, जो एक या दो नहीं बल्कि 16 मंजिलों का है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 26, 2025, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का सबसे ऊंचा 16 मंजिला रेलवे स्टेशन, एक ही जगह से मिलेंगी बस, ट्रेन, मेट्रो सब, कहां बन रहा और कब तक बनकर होगा तैयार ?

Ahmedabad Station: रेलवे स्टेशन आप कभी न कभी जरूर गए होंगे. देश के अधिकांश रेलवे स्टेशन 1 या दो मंजिल के हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार होने वाला है, जो एक या दो नहीं बल्कि 16 मंजिलों का है. भारत के इस रेलवे स्टेशन पर 16 मंजिलों में प्लेटफॉर्म बने हैं.  साल 2027 तक ये 16 मंजिला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा.  

कहां बन रहा देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन 
 
गुजरात के अहमदाबाद में भारत का सबसे ऊंचा 16 मंजिला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है. देश के सबसे ऊंचे और आधुनिक 16 मंजिला मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर ये रेलवे स्टेशन जुलाई 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा. अपनी ऊंचाई, डिजाइन और सुविधाओं की वजह से यह रेलवे स्टेशन चर्चा का विषय बन गया है.इस 16-फ्लोर हब में विशाल पार्किंग स्पेस, ऑफिस परिसर, वाणिज्यिक क्षेत्र और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी.  

16 फ्लोर वाला रेलवे स्टेशन 

Add Zee News as a Preferred Source

नया स्टेशन अपनी ऊंचाई, डिजाइन और सुविधाओं के कारण पूरी तरह अलग और आधुनिक स्वरूप में दिखाई देगा. यह केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं होगा, बल्कि यात्रियों, पर्यटकों और शहरवासियों के लिए एक बहुउद्देश्यीय संरचना होगी.स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि  रेलवे, मेट्रो, बस सेवा और बुलेट ट्रेन को एक ही स्थान पर जोड़ दिया जाए.  यात्रियों को एक मंच पर सभी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे यात्रा बेहद सुविधाजनक बन जाएगी.  

मॉर्डन डिजाइन 

स्टेशन के डिजाइन में शहर की पुरातन विरासत का स्पर्श भी जोड़ा गया है.  बाहरी संरचना और आंतरिक वास्तुकला में हेरिटेज का खूबसूरत मेल होगा ताकि आधुनिकता के साथ अहमदाबाद की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे.स्टेशन को इस तरह से  तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए यात्री दबाव को आसानी से संभाला जा सके. शहर के विभिन्न परिवहन नेटवर्क के साथ सीधी और सुगम कनेक्टिविटी इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण है.  

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन के आसपास का क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा. बेहतर सड़कें बस कनेक्शन, मेट्रो लिंक और भविष्य की बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ यह पूरा क्षेत्र अहमदाबाद का नया ट्रांसपोर्ट हब बनकर उभरेगा. यह परियोजना शहर के आर्थिक विकास व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देने वाली है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

railway station

Trending news

अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?