भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं अमीर, ये देश बन रहे हैं उनका नया ठिकाना

India to Abroad : देश छोड़ने वाले अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ये लोग दूसरे देशों में बस रहे हैं. आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने अमीर लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं और भारत पर इसका क्या असर होगा? बेहतर जीवन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, काम और कारोबार के मौके, कम टैक्स और सुरक्षा आखिर किन कारणों से अमीर लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं.

डबल नागरिकता की अनुमति नहीं

भारत डबल नागरिकता की अनुमति नहीं देता है. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने के लिए भारतीय पासपोर्ट जमा करना होता है. सबसे आम रास्ता निवास के माध्यम से नेचुरलाइजेशन है, जिसमें आमतौर पर किसी देश में पांच से दस साल रहना जरूरी होता है. पिछले पांच वर्षों में जिन देशों के लिए भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी उनके डेटा से एक रोचक तस्वीर सामने आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोग कहां जा रहे हैं?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अभी भी 'नेचुरलाइजेशन' के लिए सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बने हुए हैं. इसके बाद खाड़ी देश आते हैं, जहां विशेष रेजिडेंसी प्रोग्राम के जरिए लोग बस रहे हैं और छोटे यूरोपीय देशों जैसे इटली और पुर्तगाल नागरिकता पाने के आसान मौके देते हैं.

यह भी पढ़ें : ना ईमेल, ना मीटिंग, बस मिठाइयां और मस्ती, दिवाली पर कंपनी का अनोखा तोहफा

इन वजहों से दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं भारतीय

अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हैं. अगर आपके पास इन देशों की नागरिकता है, तो उसके बच्चों को वहां पढ़ने और नौकरी करने की छूट होती है. देश में टैक्स के नियम बहुत जटिल हैं. UAE जैसे देशों में पर्सनल इनकम टैक्स जीरो है वहां कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 9% है. भारत में इसका उल्टा है. कम अपराध, अच्छी स्वास्थ्य सर्विस और सोशल सिक्योरिटी अमीरों को अपनी ओर खींचती हैं.

2025 में भारतीयों ने इन रेजिडेंसी प्रोग्राम की सबसे ज्यादा इन्क्वारी की है

ऑस्ट्रेलिया नेशनल इनोवेशन वीजा

UAEनिवेश के माध्यम से रेजिडेंसी

पुर्तगाल गोल्डन रेजिडेंस परमिट प्रोग्राम

US EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम

ऑस्ट्रिया निवेश के माध्यम से नागरिकता

ग्रीस गोल्डन वीजा प्रोग्राम

स्विट्जरलैंड रेजिडेंस प्रोग्राम

कनाडा स्टार्ट-अप वीजा प्रोग्राम

न्यूज़ीलैंड एक्टिव इन्वेस्टर प्लस वीजा प्रोग्राम