Advertisement
trendingNow12958818
Hindi Newsबिजनेस

भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं अमीर, ये देश बन रहे हैं उनका नया ठिकाना

आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने अमीर लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं और भारत पर इसका क्या असर होगा?  बेहतर जीवन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, काम और कारोबार के मौके, कम टैक्स और सुरक्षा आखिर किन कारणों से अमीर लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं अमीर, ये देश बन रहे हैं उनका नया ठिकाना

India to Abroad : देश छोड़ने वाले अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ये लोग दूसरे देशों में बस रहे हैं. आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने अमीर लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं और भारत पर इसका क्या असर होगा?  बेहतर जीवन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, काम और कारोबार के मौके, कम टैक्स और सुरक्षा आखिर किन कारणों से अमीर लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं.

डबल नागरिकता की अनुमति नहीं

भारत डबल नागरिकता की अनुमति नहीं देता है. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने के लिए भारतीय पासपोर्ट जमा करना होता है. सबसे आम रास्ता निवास के माध्यम से नेचुरलाइजेशन है, जिसमें आमतौर पर किसी देश में पांच से दस साल रहना जरूरी होता है. पिछले पांच वर्षों में जिन देशों के लिए भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी उनके डेटा से एक रोचक तस्वीर सामने आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोग कहां जा रहे हैं?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अभी भी 'नेचुरलाइजेशन' के लिए सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बने हुए हैं. इसके बाद खाड़ी देश आते हैं, जहां विशेष रेजिडेंसी प्रोग्राम के जरिए लोग बस रहे हैं और छोटे यूरोपीय देशों जैसे इटली और पुर्तगाल नागरिकता पाने के आसान मौके देते हैं.

यह भी पढ़ें : ना ईमेल, ना मीटिंग, बस मिठाइयां और मस्ती, दिवाली पर कंपनी का अनोखा तोहफा

इन वजहों से दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं भारतीय 

अमेरिका, UK  और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हैं. अगर आपके पास इन देशों की नागरिकता है, तो उसके बच्चों को वहां पढ़ने और नौकरी करने की छूट होती है. देश में टैक्स के नियम बहुत जटिल हैं. UAE जैसे देशों में पर्सनल इनकम टैक्स जीरो है वहां कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 9% है. भारत में इसका उल्टा है.  कम अपराध, अच्छी स्वास्थ्य सर्विस और सोशल सिक्योरिटी अमीरों को अपनी ओर खींचती हैं.

2025 में भारतीयों ने इन रेजिडेंसी प्रोग्राम की सबसे ज्यादा इन्क्वारी की है 

ऑस्ट्रेलिया नेशनल इनोवेशन वीजा
UAEनिवेश के माध्यम से रेजिडेंसी
पुर्तगाल गोल्डन रेजिडेंस परमिट प्रोग्राम
US EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम
ऑस्ट्रिया निवेश के माध्यम से नागरिकता
ग्रीस गोल्डन वीजा प्रोग्राम
स्विट्जरलैंड रेजिडेंस प्रोग्राम
कनाडा स्टार्ट-अप वीजा प्रोग्राम
न्यूज़ीलैंड एक्टिव इन्वेस्टर प्लस वीजा प्रोग्राम

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

India to Abroad

Trending news

हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
mamta banarjee
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता