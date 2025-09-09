Air India का धमाकेदार ऑफर! आधी रेट पर विदेश घूमने का मौका, इस प्रोमो कोड से मिलेगा हर टिकट पर भारी डिस्काउंट

अगर आप लंबे समय से यूरोप घूमने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फ्लाइट टिकट का किराया देखकर ही निराश हो जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. एयर इंडिया ने ‘One India’ सेल शुरू की है, जिसमें भारत से यूरोप के किसी भी शहर के लिए फ्लाइट टिकट बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होंगे.

इस ऑफर के तहत एयर इंडिया अपने सभी यूरोपीय नेटवर्क की फ्लाइट्स पर फ्लैट किराया दे रही है. खास बात यह है कि एयर इंडिया के लॉयल्टी प्रोग्राम ‘महाराजा क्लब’ के सदस्य इस टिकट को एयर इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बुक कर सकते हैं. यह सेल 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर पहले दिन केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुलेगी, और 8 से 11 सितंबर तक सभी चैनलों पर उपलब्ध होगी. ध्यान रखें सीटें सीमित हैं और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध हैं.

कैसे मिलेगा फायदा?

इस ऑफर के तहत भारत से यूरोप के लिए राउंड-ट्रिप फ्लाइट्स की कीमतें सामान्य किराए का बिल्कुल आधा है. जहां दिल्ली से यूरोप की वन वे फ्लाइट का किराया 44,895 रुपए है. वहीं आप एयर इंडिया के वन इंडिया सेल में राउंड ट्रिप 47,000 में कर सकते हैं. रेट लिस्ट कुछ इस प्रकार हैं-

- इकॉनॉमी क्लास में टिकट - ₹47,000

- प्रीमियम इकॉनॉमी क्लास में टिकट- ₹70,000

- बिजनेस क्लास के टिकट- ₹1,40,000

लंदन (हीथ्रो) के लिए टिकट की कीमतें

- इकॉनॉमी क्लास में- ₹49,999,

- प्रीमियम इकॉनॉमी में- ₹89,999,

- बिजनेस क्लास में- ₹1,69,999

प्रोमो कोड से अतिरिक्त बचत

यात्रियों को यह भी मौका दिया गया है कि वे इस ऑफर के साथ अतिरिक्त ₹3,000 प्रति यात्री की छूट भी पा सकते हैं. इसके लिए आपको टिकट बुक करते समय प्रोमो कोड FLYAI का इस्तेमाल करना होगा. यह डिस्काउंट भारत से यूरोप की फ्लाइट्स पर लागू होगा.

कहां-कहां जा सकते हैं?

एयर इंडिया यूरोप के 10 प्रमुख शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स चलाती है, जिनमें लंदन (हीथ्रो और गैटविक), पेरिस, फ्रैंकफर्ट, एम्सटर्डम, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और ज्यूरिख शामिल हैं.

कब तक यात्रा कर सकते हैं?

यह प्रमोशनल किराया 31 मार्च 2026 तक यात्रा के लिए वैध रहेगा. यानी अब आपके पास पूरा मौका है कि आप अपनी पसंद के समय यूरोप की खूबसूरती का आनंद लें. इसके अलावा, हर टिकट पर एक मुफ्त डेट चेंज की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे आप अपनी ट्रिप को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे.