25 अगस्‍त के बाद अमेर‍िका के ल‍िए बंद हो जाएंगी ज्‍यादातर पोस्‍टल सर्व‍िस, नए न‍ियमों का द‍िखा असर
Advertisement
trendingNow12893852
Hindi Newsबिजनेस

25 अगस्‍त के बाद अमेर‍िका के ल‍िए बंद हो जाएंगी ज्‍यादातर पोस्‍टल सर्व‍िस, नए न‍ियमों का द‍िखा असर

Postel Services For America: अमेरिकी प्रशासन के 30 जुलाई 2025 को जारी किये गए एक नए आदेश के कारण हुआ है. इस आदेश के तहत 800 यूएस डॉलर तक के आयात क‍िये गए सामान पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

25 अगस्‍त के बाद अमेर‍िका के ल‍िए बंद हो जाएंगी ज्‍यादातर पोस्‍टल सर्व‍िस, नए न‍ियमों का द‍िखा असर

India-US Relation: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने प‍िछले द‍िनों भारत से न‍िर्यात क‍िये जाने वाले सामान पर टैर‍िफ लगा द‍िया है. अभी यह टैर‍िफ 25 प्रत‍िशत की दर से ल‍िया जा रहा है. लेक‍िन उन्‍होंने इसे 27 अगस्‍त से बढ़ाकर 50 प्रत‍िशत करने की बात कही है. अमेर‍िका की तरफ से न‍ियमों में बदलाव क‍िये जाने के बाद भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए अपनी ज्यादातर इंटरनेशनल पोस्‍ट सर्व‍िस को बंद कर देगा. यह फैसला अमेरिका सरकार की तरफ से लाए गए नए नियमों के कारण लिया गया है. इसमें अब सामान भेजने के तरीकों को बदल दिया गया है.

100 डॉलर तक के ग‍िफ्ट पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं

यह बदलाव अमेरिकी प्रशासन के 30 जुलाई 2025 को जारी किये गए एक नए आदेश के कारण हुआ है. इस आदेश के तहत 800 यूएस डॉलर तक के आयात क‍िये गए सामान पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है. अब 29 अगस्त से अमेरिका में आने वाले हर सामान पर कस्टम ड्यूटी (Customs Duties) लगेगी. हालांकि, 100 डॉलर तक के ग‍िफ्ट पर अभी भी क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. नए आदेश के अनुसार अमेर‍िका की कस्‍टम ड्यूटी और बॉर्डर स‍िक्‍योर‍िटी (CBP) की तरफ से मंजूर क‍िये गए ट्रांसपोर्ट करियर या अन्य 'योग्य पक्षों' को ही डाक के सामान पर चार्ज इकट्ठा करने और जमा करने की अनुमति होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कुछ असर नहीं करेगा ट्रंप का टैर‍िफ, जताया 7 प्रतिशत तक की दर से GDP बढ़ने का अनुमान

15 अगस्त को जारी किये गए थे शुरुआती नियम
CBP की तरफ से 15 अगस्त को कुछ शुरुआती नियम जारी किये गए थे. लेकिन अभी तक 'योग्य पक्षों' की पहचान करने और शुल्क इकट्ठा करने के तरीकों को तय करने जैसे जरूरी काम बाकी हैं. इस अन‍िश्‍च‍ितता के कारण अमेरिका जाने वाली एयर कैर‍ियर सर्व‍िस की तरफ से कहा गया क‍ि वे 25 अगस्त के बाद डाक का कोई भी सामान स्वीकार नहीं कर पाएंगी. दरअसल, उन्हें इसे भेजने में कई तरह की समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी वजह से डाक विभाग की तरफ से घोषणा की गई क‍ि अगले आदेश तक अमेरिका के लिए केवल पत्र, दस्तावेज और 100 डॉलर तक के ग‍िफ्ट ही स्वीकार किये जाएंगे. बाकी सभी तरह के डाक सामान की सर्व‍िस को फिलहाल रोक द‍िया गया है.

यह भी पढ़ें: फुल स्पीड में दौड़ रही देश के ग्रोथ की गड्डी, तरक्की से इंप्रेस IMF ने बताया भारत को अगला ग्लोबल लीडर

जल्द सभी सर्व‍िस को दोबारा शुरू करने की कोश‍िश
डाक विभाग की तरफ से बताया गया क‍ि वह CBP और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस (USPS) जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है. इससे जल्द से जल्द सभी सर्व‍िस को दोबारा शुरू क‍िया जा सकेगा. ऐसे ग्राहक, ज‍िन्‍होंने पहले से ही ऐसे सामान बुक किए हैं जिन्हें भेजा नहीं जा सकता, वे अपने पोस्‍टल चार्ज की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक आधिकारिक बयान में डाक विभाग की तरफ से बताया गया क‍ि ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और यह आश्‍वासन देते हैं कि अमेरिका के लिए सभी सर्व‍िस जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव कोश‍िश है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

india-us

Trending news

क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
;