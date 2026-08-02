Flying School in India: देश के एयरलाइन सेक्‍टर में पायलट्स की भारी कमी है. इस कमी को पूरा करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लि‍ए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने देश के सात प्रमुख एयरपोर्ट पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) खोलने के टेंडर प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर ल‍िया है. फरवरी 2026 में शुरू हुए ई-टेंडर प्रोसेस के तहत 30 अप्रैल को तकनीकी और 22 मई को फाइनेंश‍ियल ब‍िड ओपन की गईं. इसके बाद सभी 11 जगह के ल‍िए अलोकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है. सरकार के इस कदम के बाद देश के एयरलाइन सेक्‍टर की व‍िदेशी फ्लाइंग स्‍कूल पर न‍िर्भरता कम हो जाएगी.