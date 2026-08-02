Flying School in India: देश के एयरलाइन सेक्टर में पायलट्स की भारी कमी है. इस कमी को पूरा करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने देश के सात प्रमुख एयरपोर्ट पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) खोलने के टेंडर प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. फरवरी 2026 में शुरू हुए ई-टेंडर प्रोसेस के तहत 30 अप्रैल को तकनीकी और 22 मई को फाइनेंशियल बिड ओपन की गईं. इसके बाद सभी 11 जगह के लिए अलोकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है. सरकार के इस कदम के बाद देश के एयरलाइन सेक्टर की विदेशी फ्लाइंग स्कूल पर निर्भरता कम हो जाएगी.
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का अनुमान है कि देश का एविएशन सेक्टर अगले एक दशक के दौरान तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश में अगले 10 साल के अंदर 30,000 से 31,800 नए पायलट की जरूरत होगी. अगले पांच साल में इंडियन एयरलाइंस अपने बेड़े में करीब 500 नए प्लेन को शामिल करने जा रही हैं और देश के एयरपोर्ट नेटवर्क में भी 50 नए एयरपोर्ट जुड़ने वाले हैं. मौजूदा समय में देश के अंदर डीजीसीए से मान्यता प्राप्त महज 41 फ्लाइंग स्कूल हैं. ऐसे में यदि घरेलू ट्रेनिंग कैपिसिटी को नहीं बढ़ाया गया तो बढ़ती डिमांड को पूरा करना मुश्किल होगा.
शुरुआत में 11 नए फ्लाइंग स्कूल में करीब 60 से 70 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जोड़े जाएंगे. यहीं बाद में बढ़कर 110 से 120 विमान तक हो जाएंगे. इसके अलावा यहां आधुनिक सिम्युलेटर और जरूरी ट्रेनिंग उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे. शुरुआत में इन केंद्रों से हर साल 400 से 500 नए एविएशन प्रोफेशनल्स और कैडेट पायलट तैयार होंगे. जब ये सभी सेंटर अपनी पूरी कैपिसिटी के साथ काम करने लगेंगे तो हर साल करीब 1500 एविएशन प्रोफेशनल और 700 से 750 कैडेट्स को देश के अंदर ही ट्रेनिंग मिल सकेगी.
नए फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर से भारतीय युवाओं को पायलट बनने के लिए अब लाखों खर्च करके विदेश का रुख नहीं करना पड़ेगा. इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और हमारे रीजनल एयरपोर्ट का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा. देश में कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) हासिल करने वालों की संख्या में वैसे भी लगातार उछाल देखा जा रहा है.