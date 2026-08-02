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पायलट्स की कमी दूर करने के लि‍ए सरकार का बड़ा कदम, 7 एयरपोर्ट पर खुलेंगे 11 फ्लाइंग स्‍कूल

Pilot Shortage In India: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के अलग-अलग सात एयरपोर्ट पर 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन यानी फ्लाइंग स्‍कूल खोलने की मंजूरी दे दी है. इसको लेकर टेंडर प्रोसेस भी पूरा हो गया है. फरवरी 2026 में शुरू हुए ई-टेंडर प्रोसेस के तहत 22 मई को फाइनेंश‍ियल ब‍िड ओपन हुई थी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 02, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:15 AM IST
पायलट्स की कमी दूर करने के लि‍ए सरकार का बड़ा कदम, 7 एयरपोर्ट पर खुलेंगे 11 फ्लाइंग स्‍कूल
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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