खुशखबरी! Mercedes-BMW हो सकती हैं सस्ती, EU डील में 40% टैरिफ का प्रस्ताव, जानिए कैसे बदलेगा गेम?

India-EU Deal : भारत ने यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाली कारों पर टैरिफ को 110% से घटाकर 40% करने का प्लान बनाया है. भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों पक्ष एक फ्री ट्रेड पैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं. इस डील पर मंगलवार यानी 27 जनवरी को तक मुहर लग सकती है. सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार 27 देशों के ग्रुप से आने वाली लिमिटेड कारों पर टैक्स तुरंत कम करने पर सहमत हो गई है. जिनकी इंपोर्ट कीमत 15,000 यूरो ($17,739) से अधिक है. सूत्रों के मुताबिक इसे समय के साथ और कम करके 10% कर दिया जाएगा. इससे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसी यूरोपियन कार कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट में पहुंच आसान हो जाएगी.

क्या है 'मदर ऑफ ऑल डील्स'?

सूत्रों के मुताबिक इस डील में आखिरी समय में बदलाव हो सकते हैं. हालांकि, इस डील पर अभी भारत के वाणिज्य मंत्रालय और यूरोपियन कमीशन ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया. उम्मीद है कि भारत और EU मंगलवार को फ्री ट्रेड पैक्ट के लिए लंबी बातचीत खत्म होने की घोषणा करेंगे. इसके बाद दोनों पक्ष डिटेल्स को फाइनल करेंगे और इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. ये पैक्ट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ा सकता है और टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सामानों के भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है. ये सब अगस्त के आखिर से 50% अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुए हैं.

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट

भारत बिक्री के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है. लेकिन इसका घरेलू ऑटो इंडस्ट्री सबसे अधिक सुरक्षित रहा है. भारत अभी इंपोर्टेड कारों पर 70% और 110% टैरिफ लगाता है.

इंपोर्ट ड्यूटी 40% तक कम करने का प्रस्ताव

भारत ने हर साल लगभग 200,000 कम्बशन-इंजन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को तुरंत 40% तक कम करने का प्रस्ताव दिया है. ये इस सेक्टर को खोलने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कोटे में आखिरी समय में बदलाव हो सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे घरेलू कंपनियों के इस नए सेक्टर में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए पहले पांच सालों तक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से बाहर रखा जाएगा. पांच साल बाद EVs पर भी इसी तरह की ड्यूटी कटौती लागू होगी.

Mercedes-Benz और BMW होंगी सस्ती!

कम इंपोर्ट टैक्स Volkswagen, Renault और Stellantis जैसे यूरोपियन ऑटोमेकर्स के साथ-साथ लग्जरी प्लेयर्स Mercedes-Benz और BMW के लिए भी फायदेमंद होंगे. ये भारत में लोकल लेवल पर कारें बनाते हैं. लेकिन हाई टैरिफ की वजह से एक पॉइंट से आगे बढ़ने में उन्हें मुश्किल हो रही थी. सूत्रों के मुताबिक, कम टैक्स से कार बनाने वाली कंपनियों को इंपोर्टेड गाड़ियों को सस्ती कीमत पर बेचने और लोकल लेवल पर अधिक कारें बनाने का फैसला करने से पहले एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ मार्केट को टेस्ट करने का मौका मिलेगा. यूरोपियन कार बनाने वाली कंपनियों की अभी भारत के 4.4 मिलियन यूनिट सालाना कार मार्केट में 4% से भी कम हिस्सेदारी है. इस पर जापान की Suzuki Motor के साथ-साथ देसी ब्रांड Mahindra और Tata का दबदबा है. इनकी कुल मिलाकर दो-तिहाई हिस्सेदारी है. 2030 तक भारतीय मार्केट के सालाना 6 मिलियन यूनिट तक बढ़ने की उम्मीद है. इसलिए कुछ कंपनियां पहले से ही नए इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही हैं.