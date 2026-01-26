Advertisement
trendingNow13087070
Hindi Newsबिजनेसखुशखबरी! Mercedes-BMW हो सकती हैं सस्ती, EU डील में 40% टैरिफ का प्रस्ताव, जानिए कैसे बदलेगा गेम?

खुशखबरी! Mercedes-BMW हो सकती हैं सस्ती, EU डील में 40% टैरिफ का प्रस्ताव, जानिए कैसे बदलेगा गेम?

 सूत्रों के मुताबिक इसे समय के साथ और कम करके 10% कर दिया जाएगा. इससे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसी यूरोपियन कार कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट में पहुंच आसान हो जाएगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशखबरी! Mercedes-BMW हो सकती हैं सस्ती, EU डील में 40% टैरिफ का प्रस्ताव, जानिए कैसे बदलेगा गेम?

India-EU Deal :  भारत ने यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाली कारों पर टैरिफ को 110% से घटाकर 40% करने का प्लान बनाया है. भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों पक्ष एक फ्री ट्रेड पैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं. इस डील पर मंगलवार यानी 27 जनवरी को तक मुहर लग सकती है. सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार 27 देशों के ग्रुप से आने वाली लिमिटेड कारों पर टैक्स तुरंत कम करने पर सहमत हो गई है. जिनकी इंपोर्ट कीमत 15,000 यूरो ($17,739) से अधिक है. सूत्रों के मुताबिक इसे समय के साथ और कम करके 10% कर दिया जाएगा. इससे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसी यूरोपियन कार कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट में पहुंच आसान हो जाएगी.

क्या है 'मदर ऑफ ऑल डील्स'?

सूत्रों के मुताबिक इस डील में आखिरी समय में बदलाव हो सकते हैं. हालांकि, इस डील पर अभी भारत के वाणिज्य मंत्रालय और यूरोपियन कमीशन ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया. उम्मीद है कि भारत और EU मंगलवार को फ्री ट्रेड पैक्ट के लिए लंबी बातचीत खत्म होने की घोषणा करेंगे. इसके बाद दोनों पक्ष डिटेल्स को फाइनल करेंगे और इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. ये पैक्ट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ा सकता है और टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सामानों के भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है. ये सब अगस्त के आखिर से 50% अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट

भारत बिक्री के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है. लेकिन इसका घरेलू ऑटो इंडस्ट्री सबसे अधिक सुरक्षित रहा है. भारत अभी इंपोर्टेड कारों पर 70% और 110% टैरिफ लगाता है. 

इंपोर्ट ड्यूटी 40% तक कम करने का प्रस्ताव 

भारत ने हर साल लगभग 200,000 कम्बशन-इंजन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को तुरंत 40% तक कम करने का प्रस्ताव दिया है. ये इस सेक्टर को खोलने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कोटे में आखिरी समय में बदलाव हो सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे घरेलू कंपनियों के इस नए सेक्टर में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए पहले पांच सालों तक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से बाहर रखा जाएगा. पांच साल बाद EVs पर भी इसी तरह की ड्यूटी कटौती लागू होगी.

ये भी पढ़ें : कौन हैं यूरोप की पावर लीडर उर्सुला वॉन, जो 26 जनवरी पर बनीं भारत की खास मेहमान

 Mercedes-Benz और BMW होंगी सस्ती!

कम इंपोर्ट टैक्स Volkswagen, Renault और Stellantis जैसे यूरोपियन ऑटोमेकर्स के साथ-साथ लग्जरी प्लेयर्स Mercedes-Benz और BMW के लिए भी फायदेमंद होंगे. ये भारत में लोकल लेवल पर कारें बनाते हैं. लेकिन हाई टैरिफ की वजह से एक पॉइंट से आगे बढ़ने में उन्हें मुश्किल हो रही थी. सूत्रों के मुताबिक, कम टैक्स से कार बनाने वाली कंपनियों को इंपोर्टेड गाड़ियों को सस्ती कीमत पर बेचने और लोकल लेवल पर अधिक कारें बनाने का फैसला करने से पहले एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ मार्केट को टेस्ट करने का मौका मिलेगा. यूरोपियन कार बनाने वाली कंपनियों की अभी भारत के 4.4 मिलियन यूनिट सालाना कार मार्केट में 4% से भी कम हिस्सेदारी है. इस पर जापान की Suzuki Motor के साथ-साथ देसी ब्रांड Mahindra और Tata का दबदबा है. इनकी कुल मिलाकर दो-तिहाई हिस्सेदारी है. 2030 तक भारतीय मार्केट के सालाना 6 मिलियन यूनिट तक बढ़ने की उम्मीद है. इसलिए कुछ कंपनियां पहले से ही नए इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India-EU Deal

Trending news

अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकता है खास नियम
Vande Mataram
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकता है खास नियम
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
Shashi Tharoor
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
bengal election
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
Republic Day 2026
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
UGC New Guidelines
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
Republic Day
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
ड्रैगन और हाथी को एक साथ करना चाहिए डांस... जिनपिंग ने भारत को दी बधाई
Republic Day
ड्रैगन और हाथी को एक साथ करना चाहिए डांस... जिनपिंग ने भारत को दी बधाई
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
77th Republic Day 2026
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी