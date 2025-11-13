Indian Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाये जाने के बावजूद भी भारत 2027 तक 6.5 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ जी20 (G20) देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा. इस बारे में रेट‍िंग एजेंसी मूडीज की तरफ से जानकारी दी गई. मूडीज ने अपनी 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2026-27' में कहा क‍ि भारत की ग्रोथ रेट मजबूत इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इनवेस्‍टमेंट, मजबूत घरेलू मांग और निर्यात विविधता से चल रही है.

सितंबर में कुल निर्यात में 6.75 प्रतिशत का इजाफा

रिपोर्ट में कहा गया क‍ि इंड‍ियन एक्‍सपोर्टर कुछ प्रोडक्‍ट पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं और अपने निर्यात को दूसरे देशों में रिडायरेक्ट करने में सफल हुए हैं, जिससे सितंबर में देश के कुल निर्यात में 6.75 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. हालांकि, अमेरिका को निर्यात में 11.9 प्रतिशत की गिरावट हुई है.' रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने देश को विकास के स्थिर रास्ते पर रखा है. आरबीआई ने अक्टूबर में अपनी रेपो दर को स्थिर रखा, जिससे पता चलता है कि वह मुद्रास्फीति कम होने और विकास मजबूत होने के साथ नीति को लेकर सतर्क है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्‍लोबल ग्रोथ स्थिर लेकिन धीमी रहेगी

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सकारात्मक निवेशक भावना से प्रेरित मजबूत अंतरराष्‍ट्रीय पूंजी प्रवाह ने बाहरी झटकों को कम करने और तरलता बनाए रखने में मदद की है. हालांकि, घरेलू मांग विकास का प्राथमिक इंजन बनी हुई है, लेकिन प्राइवेट सेक्‍टर को अभी भी बड़े पैमाने पर कमर्श‍ियल इनवेस्‍टमेंट के लिए पूरी तरह से व‍िश्‍वास हासिल करना बाकी है. रिपोर्ट में कहा गया कि ग्‍लोबल ग्रोथ स्थिर लेकिन धीमी रहेगी, क्योंकि एडवांस इकोनॉमी मामूली रूप से बढ़ रही है और अधिकतर उभरते बाजार मजबूत गति बनाए रखेंगे.

रिपोर्ट में 2026 और 2027 में ग्‍लोबल ग्रोथ दर करीब 2.5 से 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में स्थिर लेकिन असमान विस्तार को दर्शाता है. एडवांस इकोनॉमी में करीब 1.5 प्रतिशत की ग्रोथ की उम्मीद है, जबकि उभरते मार्केट में 4 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज होने की संभावना है. रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में धीमी लेकिन स्थिर गति देखी जा रही है, जिसे मामूली उपभोक्ता खर्च और एआई बेस्‍ड इनवेस्‍टमेंट से सपोर्ट मिल रहा है. रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की ग्रोथ रेट 2025 में 5 प्रतिशत से घटकर 2027 तक 4.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. (IANS)