Advertisement
trendingNow13000948
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप का टैर‍िफ हुआ बेअसर, दुन‍िया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा भारत

Reserve Bank of India: रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने देश को विकास के स्थिर पर रखा है. र‍िजर्व बैंक ने अक्टूबर में अपनी रेपो दर को स्थिर रखा, जिससे पता चलता है कि वह मुद्रास्फीति कम होने और विकास मजबूत होने के साथ नीति को लेकर सतर्क है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप का टैर‍िफ हुआ बेअसर, दुन‍िया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा भारत

Indian Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाये जाने के बावजूद भी भारत 2027 तक 6.5 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ जी20 (G20) देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा. इस बारे में रेट‍िंग एजेंसी मूडीज की तरफ से जानकारी दी गई. मूडीज ने अपनी 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2026-27' में कहा क‍ि भारत की ग्रोथ रेट मजबूत इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इनवेस्‍टमेंट, मजबूत घरेलू मांग और निर्यात विविधता से चल रही है.

सितंबर में कुल निर्यात में 6.75 प्रतिशत का इजाफा

रिपोर्ट में कहा गया क‍ि इंड‍ियन एक्‍सपोर्टर कुछ प्रोडक्‍ट पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं और अपने निर्यात को दूसरे देशों में रिडायरेक्ट करने में सफल हुए हैं, जिससे सितंबर में देश के कुल निर्यात में 6.75 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. हालांकि, अमेरिका को निर्यात में 11.9 प्रतिशत की गिरावट हुई है.' रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने देश को विकास के स्थिर रास्ते पर रखा है. आरबीआई ने अक्टूबर में अपनी रेपो दर को स्थिर रखा, जिससे पता चलता है कि वह मुद्रास्फीति कम होने और विकास मजबूत होने के साथ नीति को लेकर सतर्क है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्‍लोबल ग्रोथ स्थिर लेकिन धीमी रहेगी
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सकारात्मक निवेशक भावना से प्रेरित मजबूत अंतरराष्‍ट्रीय पूंजी प्रवाह ने बाहरी झटकों को कम करने और तरलता बनाए रखने में मदद की है. हालांकि, घरेलू मांग विकास का प्राथमिक इंजन बनी हुई है, लेकिन प्राइवेट सेक्‍टर को अभी भी बड़े पैमाने पर कमर्श‍ियल इनवेस्‍टमेंट के लिए पूरी तरह से व‍िश्‍वास हासिल करना बाकी है. रिपोर्ट में कहा गया कि ग्‍लोबल ग्रोथ स्थिर लेकिन धीमी रहेगी, क्योंकि एडवांस इकोनॉमी मामूली रूप से बढ़ रही है और अधिकतर उभरते बाजार मजबूत गति बनाए रखेंगे.

रिपोर्ट में 2026 और 2027 में ग्‍लोबल ग्रोथ दर करीब 2.5 से 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में स्थिर लेकिन असमान विस्तार को दर्शाता है. एडवांस इकोनॉमी में करीब 1.5 प्रतिशत की ग्रोथ की उम्मीद है, जबकि उभरते मार्केट में 4 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज होने की संभावना है. रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में धीमी लेकिन स्थिर गति देखी जा रही है, जिसे मामूली उपभोक्ता खर्च और एआई बेस्‍ड इनवेस्‍टमेंट से सपोर्ट मिल रहा है. रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की ग्रोथ रेट 2025 में 5 प्रतिशत से घटकर 2027 तक 4.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GDP

Trending news

‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
Ahmedabad Air India crash
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Supreme Court
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट