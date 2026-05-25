Electric Vehicle Subsidy: ग्‍लोबल लेवल पर कच्चे तेल के बाजार में मची उथल-पुथल और तेल की आसमान छूती कीमत के बीच सरकार ने बड़ा नीतिगत कदम उठाने की तैयारी कर ली है. विदेशी तेल पर देश की भारी निर्भरता को कम करने और जनता को महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत द‍िलाने के मकसद से सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को डबल करने का प्‍लान कर रही है. 'मिंट' में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार हेवी इंडस्‍ट्री म‍िन‍िस्‍ट्री के अनुसार 'पीएम ई-ड्राइव' (PM E-Drive) योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर को बढ़ावा देने के लिए एक्‍स्‍ट्रा फंड की ड‍िमांड करने की तैयारी में है.

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लगातार बढ़ती ड‍िमांड को देखते हुए सरकार इस कदम को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है. इससे देश के म‍िड‍िल क्‍लास को क्लीन मोबिलिटी यानी पर्यावरण अनुकूल सफर की तरफ तेजी से मोड़ा जा सकेगा. देश में इलेक्ट्रिक व्‍हीकल को रफ्तार देने के लिए शुरू की गई 'पीएम ई-ड्राइव योजना' के तहत पहले ही वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी देने के लिए 10,900 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया था. बाद में ऑटो सेक्टर की मांग को देखते हुए इस योजना को इस साल जुलाई के अंत तक के लिए और बढ़ा दिया गया था. अब इस पॉल‍िसी में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है.

23.5 लाख से ज्यादा वाहनों को सब्सिडी का फायदा मिला

म‍िन‍िस्‍ट्री से जुड़े सूत्रों ने बताया क‍ि इस सब्सिडी राशि को और ज्यादा बढ़ाने के लिए नीतिगत स्तर पर काम चल रहा है. हालांकि एक्‍स्‍ट्रा फंड की रकम कितनी होगी, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है. साल 2024 में जब पीएम ई-ड्राइव योजना को लॉन्च किया गया था, तब सरकार ने इसके तहत 24.7 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर को वित्तीय सहायता देने का टारगेट रखा था. योजना के डैशबोर्ड के अनुसार इस साल 24 मई तक देश में 23.5 लाख से ज्यादा वाहनों को सब्सिडी का सीधा फायदा मिल चुका है. इससे यह साफ है क‍ि यह स्कीम अपने टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

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बजटीय आवंटन में बड़ा फेरबदल करना होगी

इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए पिछले करीब दो महीनों से सरकार के अंदर हाई लेवल मीट‍िंग चल रही हैं. हेवी इंडस्‍ट्री म‍िन‍िस्‍ट्री लगातार इस बात की समीक्षा कर रहा है कि किन-किन योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है. इसी क्रम में पीएम ई-ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट को सबसे ऊपर रखा गया है. हालांकि, यद‍ि सरकार योजना को और बड़े पैमाने पर लागू करती है तो उसे मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर के बजटीय आवंटन में बड़ा फेरबदल करना होगा.

बजट दस्तावेजों के अनुसार फाइनेंश‍िलय ईयर 2026-27 के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के ल‍िए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इसे योजना के विस्तार के बाद अब काफी हद तक बढ़ाना पड़ेगा. वेस्‍ट एशिया और मिडिल ईस्ट में चल रहे गंभीर ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल संकट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है. इससे देश में पेट्रोल-डीजल की महंगाई ने आम आदमी को बेहाल कर दिया है. लेकिन इस संकट के बीच भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार के लिए एक नया अवसर पैदा हो गया है. जहां एक तरफ देश का पारंपरिक ऑटोमोबाइल बाजार मंदी और कम बिक्री की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है.

मई के शुरुआती 15 द‍िन के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर के रजिस्ट्रेशन में सालाना बेस पर 13.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जबकि इसके उलट पेट्रोल से चलने वाले टू-व्‍हीकलर की कुल बिक्री में 5.5 फीसदी की बड़ी गिरावट आई है. यह आंकड़े साफ बताते हैं कि सिकुड़ते हुए ऑटो बाजार में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लगातार अपनी हिस्सेदारी मजबूत कर रही हैं.