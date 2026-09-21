/रूसी तेल पर अमेरिका के संभावित 100% टैरिफ से भारत सतर्क, गोयल बोले- कानून के प्रावधानों की करेंगे स्टडी

भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से संभावित नए टैरिफ के प्रावधानों का अध्ययन करने का फैसला किया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कानून के विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद भारत उनका अध्ययन करेगा और इसके बाद 'उचित समय पर' इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. गोयल से हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंजूर किए गए ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट, 2026’ को लेकर सवाल पूछा गया था. इस कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीद जारी रखने वाले देशों पर अमेरिका अधिकतम 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकता है.
हालांकि, 100 प्रतिशत टैरिफ कोई तय या स्वचालित शुल्क नहीं है. ये कानून के तहत अमेरिकी प्रशासन को दी गई अधिकतम टैरिफ लगाने की शक्ति है. इसका असर भारत और चीन जैसे देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है. राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान गोयल ने कहा, 'इसके विवरण अब सामने आ रहे हैं. हम उनका अध्ययन करेंगे और उचित समय पर इस मामले पर चर्चा करेंगे.'
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है. दोनों देशों के अधिकारी इस मुद्दे पर लगातार संपर्क में हैं. गोयल के इस महीने के अंत में मिल्वौकी में होने वाली जी20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीयर से मुलाकात और द्विपक्षीय चर्चा करने की संभावना है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित कानून के तहत ट्रंप प्रशासन को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है. भारत और चीन रूसी तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल हैं.
ये कानून केवल रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों से जुड़े प्रावधान भी इसमें शामिल हैं. कानून का नाम दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है. प्रस्तावित प्रावधानों में कुछ देशों के लिए अपवाद भी रखे गए हैं. इनमें वे देश शामिल हो सकते हैं, जो अपनी प्राकृतिक गैस की 15 प्रतिशत से कम मात्रा रूस से आयात करते हैं और रूसी ऊर्जा पर निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं.
(IANS के इनपुट के साथ)