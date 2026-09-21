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रूसी तेल पर अमेरिका के संभावित 100% टैरिफ से भारत सतर्क, गोयल बोले- कानून के प्रावधानों की करेंगे स्टडी

कानून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, बैंकों और प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रूस के ‘शैडो फ्लीट’ से जुड़े टैंकरों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान भी शामिल हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 21, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:49 PM IST
रूसी तेल पर अमेरिका के संभावित 100% टैरिफ से भारत सतर्क, गोयल बोले- कानून के प्रावधानों की करेंगे स्टडी
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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