/रूसी तेल पर अमेरिका के संभावित 100% टैरिफ से भारत सतर्क, गोयल बोले- कानून के प्रावधानों की करेंगे स्टडी

भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से संभावित नए टैरिफ के प्रावधानों का अध्ययन करने का फैसला किया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कानून के विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद भारत उनका अध्ययन करेगा और इसके बाद 'उचित समय पर' इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. गोयल से हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंजूर किए गए ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट, 2026’ को लेकर सवाल पूछा गया था. इस कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीद जारी रखने वाले देशों पर अमेरिका अधिकतम 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकता है.