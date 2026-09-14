Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /बाढ़ से बेहाल नेपाल को भारत का सहारा, रोजाना होगी 18 घंटे होगी सप्लाई, 28 लाख घर हो सकते हैं रोशन

बाढ़ से बेहाल नेपाल को भारत का सहारा, रोजाना होगी 18 घंटे होगी सप्लाई, 28 लाख घर हो सकते हैं रोशन

नेपाल में बाढ़ से बिजली उत्पादन प्रभावित होने के बाद भारत ने 31 दिसंबर 2026 तक रोजाना 654 MW बिजली सप्लाई को मंजूरी दी है. इससे करीब 28 लाख परिवारों की बिजली जरूरत पूरी हो सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 14, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:34 PM IST
बाढ़ से बेहाल नेपाल को भारत का सहारा, रोजाना होगी 18 घंटे होगी सप्लाई, 28 लाख घर हो सकते हैं रोशन
Image Credit: Social media/X/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चक्रवर्ती फिर चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर, सवालों के घेरे में CoE
2
3
4
5