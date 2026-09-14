/बाढ़ से बेहाल नेपाल को भारत का सहारा, रोजाना होगी 18 घंटे होगी सप्लाई, 28 लाख घर हो सकते हैं रोशन

India Steps Up Power Supply to Flood-Hit Nepal : भारत ने नेपाल को 654 मेगावाट बिजली की आपूर्ति को मंजूरी दी है. भारतीय विद्युत मंत्रालय ने नेपाल को रोजाना 18 घंटे बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है. ये बिजली आपूर्ति आधी रात से शाम 6 बजे तक की जाएगी और ये व्यवस्था 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी. लगातार इतनी मात्रा में बिजली की आपूर्ति से करीब 28 लाख परिवारों की सालाना बिजली जरूरत पूरी की जा सकती है.
नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके कारण देश की बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और नेपाल को अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ रही है.
भारत पहले भी नेपाल को बिजली की सप्लाई करता रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में भारत ने नेपाल को करीब 180 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की थी. ये औसतन करीब 206 मेगावाट की लगातार आपूर्ति के बराबर है. नेपाल सर्दियों के दौरान भारत से बिजली का आयात करता है, जबकि मानसून के महीनों में बड़ी मात्रा में बिजली भारत को बेचता है. वर्ष 2023-24 में नेपाल ने भारत को जितनी बिजली बेची. उसकी कीमत भारत से खरीदी गई बिजली की कीमत से अधिक थी.
हालांकि, 26 अगस्त को आई बाढ़ के बाद नेपाल में बिजली उत्पादन कम हो गया है. इसके चलते भारत से बिजली पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है.
नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से ऊर्जा क्षेत्र को करीब 997 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. इस आपदा के कारण सालाना बिजली उत्पादन में करीब 2,520 GWh की कमी आने का अनुमान है. नेपाल के NDRRMA की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ से देश को कुल करीब 2.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान बुनियादी ढांचे को हुआ है. ये कुल नुकसान का करीब 65% है. करीब 69 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. इनकी मरम्मत पर लगभग 364.28 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है.