/बाढ़ से बेहाल नेपाल को भारत का सहारा, रोजाना होगी 18 घंटे होगी सप्लाई, 28 लाख घर हो सकते हैं रोशन

नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से ऊर्जा क्षेत्र को करीब 997 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. इस आपदा के कारण सालाना बिजली उत्पादन में करीब 2,520 GWh की कमी आने का अनुमान है. नेपाल के NDRRMA की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ से देश को कुल करीब 2.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान बुनियादी ढांचे को हुआ है. ये कुल नुकसान का करीब 65% है. करीब 69 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. इनकी मरम्मत पर लगभग 364.28 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है.