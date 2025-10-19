Advertisement
देश की टॉप 10 कंपन‍ियों में से 7 का मार्केट कैप बढ़ा, सबसे ज्‍यादा क‍िसे हुआ फायदा?

एलआईसी का मार्केट कैप भी 7,684.87 करोड़ घटकर 5.60 लाख करोड़ रुपये रह गया है. बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिये काफी अच्छा रहा. निफ्टी 424 अंक या 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,709.85 और सेंसेक्स 1,451.37 अंक या 1.76 प्रतिशत की मजबूती के साथ 83,952.19 पर था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:34 PM IST
Share Market Weekly Update: टॉप 10 में से सात कंपनियों का मार्केट कैप पिछले हफ्ते 2.16 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है. इसकी वजह भारती एयरटेल और दूसरी कंपन‍ियों के शेयर में अच्छा प्रदर्शन है. टॉप 10 में एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़त हासिल की है. हालांकि, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोस‍िस और एलआईसी के मार्केट कैप में कमी दर्ज की गई है.

भारती एयरटेल को क‍ितना फायदा

भारती एयरटेल का मार्केट कैप 41,254.73 करोड़ रुपये बढ़कर 11.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का मार्केट कैप 40,123.88 करोड़ रुपये बढ़कर 10,26,491.35 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) का मार्केट कैप 33,185.59 करोड़ रुपये बढ़कर 15,40,210.78 करोड़ रुपये हो गया. बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप इवेल्‍यूएशन भी 28,903.45 करोड़ रुपये बढ़कर 6,65,899.19 करोड़ रुपये हो गया है.

इंफोस‍िस के मार्केट में आई गिरावट
हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 17,774.65 करोड़ रुपये बढ़कर 6.12 लाख करोड़ रुपये हो गया और भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैप 7,938.34 करोड़ रुपये बढ़कर 8.21 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. दूसरी तरफ, इंफोस‍िस का मूल्यांकन 30,306.35 करोड़ रुपये घटकर 5.99 लाख करोड़ रुपए रह गया, जबकि टीसीएस का मूल्यांकन 23,807.01 करोड़ रुपये घटकर 10.72 लाख करोड़ रुपये रह गया.

शेयर बाजार के लिये अच्छा रहा प‍िछला एक हफ्ता
एलआईसी का मार्केट कैप भी 7,684.87 करोड़ रुपये घटकर 5.60 लाख करोड़ रुपये रह गया है. बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिये काफी अच्छा रहा. निफ्टी 424 अंक या 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,709.85 और सेंसेक्स 1,451.37 अंक या 1.76 प्रतिशत की मजबूती के साथ 83,952.19 पर था. सेक्टोरल बेस पर निफ्टी रियल्टी 4.14 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर था. इसके अलावा निफ्टी ऑटो 1.90 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2.59 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 3.00 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 1.70 प्रतिशत और निफ्टी कंजप्शन 2.73 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ.

13-17 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन मिलाजुला रहा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 204.85 अंक या 0.35 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,902.25 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 10.95 अंक की कमजोरी के साथ 18,122.40 पर था. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

