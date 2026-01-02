Advertisement
Hindi Newsबिजनेस2800% रिटर्न, स्मॉल कैप के बादशाह, ऐसी थी Siddhartha Bhaiya की कहानी, 47 साल की उम्र में हुआ निधन

2800% रिटर्न, स्मॉल कैप के बादशाह, ऐसी थी Siddhartha Bhaiya की कहानी, 47 साल की उम्र में हुआ निधन

Who was Siddhartha Bhaiya: सिद्धार्थ भैया ने 2012 में एक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी बनाई थी. उन्होंने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के तौर पर काम किया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:49 PM IST
2800% रिटर्न, स्मॉल कैप के बादशाह, ऐसी थी Siddhartha Bhaiya की कहानी, 47 साल की उम्र में हुआ निधन

Siddhartha Bhaiya: एक्विटास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर और दलाल स्ट्रीट के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले स्टॉक पिकर्स में से एक सिद्धार्थ भैया का 31 दिसंबर 2025 को न्यूजीलैंड में परिवार के साथ छुट्टी पर रहने के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. सिद्धार्थ भैया ने 2012 में एक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी बनाई थी. उन्होंने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के तौर पर काम किया था. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, वो महज 47 साल के थे.

कार्डियक अरेस्ट से निधन

एक्विटास ने एक बयान में कहा कि हमें बहुत दुख के साथ ये खबर देनी पड़ रही है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ भैया का 31 दिसंबर, 2025 को अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. भैया ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड छोड़ने के बाद 2012 में एक्विटास की स्थापना की. यहां उन्होंने लगभग सात साल तक फंड मैनेजर के रूप में काम किया था. एक दशक में उन्होंने फर्म को 7,700 करोड़ रुपये के PMS और AIF प्लेटफॉर्म में बदल दिया.

दलाल स्ट्रीट पर जलवा

उनके फ्लैगशिप इंडिया ऑपर्च्युनिटीज PMS फंड ने 13 सालों में लगभग 33% की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ दी है. इसे लगभग 3,700% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला. इसी वजह से ये दलाल स्ट्रीट पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रणनीतियों में से एक बन गई. पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया को व्यापक रूप से एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर माना जाता था. उन्होंने वैल्यू डिसिप्लिन को ग्रोथ इन्वेस्टिंग के साथ जोड़ा था.

सिद्धार्थ भैया कौन थे?

सिद्धार्थ भैया स्टॉक मार्केट के एक अनुभवी व्यक्ति थे. उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दो दशक से अधिक का अनुभव था. सिद्धार्थ भैया म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीजन में सबसे कम उम्र के फंड मैनेजर में से एक थे. ये उस समय लगभग $200 मिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) को मैनेज करते थे.

एक्विटास इन्वेस्टमेंट ने क्या कहा?

एक्विटास इन्वेस्टमेंट ने अपने ऑफिशियल बयान में बताया कि कैसे MD और CIO सिद्धार्थ भैया कंपनी की ग्रोथ के पीछे मुख्य शक्ति थे. कंपनी ने कहा, 'वह न सिर्फ एक दूरदर्शी इन्वेस्टर थे, बल्कि संस्थानों को बनाने वाले भी थे. वो बौद्धिक ईमानदारी, अनुशासित निर्णय लेने और लंबी अवधि की सोच के लिए पूरी तरह से समर्पित थे. कठोर एनालिसिस को मकसद की स्पष्टता के साथ जोड़ने की उनकी क्षमता ने एक्विटास को एक खास ऑर्गनाइजेशन बनाया. ये मजबूत मूल्यों, ठोस प्रक्रियाओं और जवाबदेही की संस्कृति पर आधारित है.' 

कंपनी ने ये भी कहा कि व्यक्तिगत और पेशेवर नुकसान के बावजूद कंपनी उन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है जिनके लिए सिद्धार्थ खड़े थे और उस ऑर्गनाइजेशन के प्रति भी जिसे उन्होंने स्थापित किया था.

