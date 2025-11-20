Advertisement
trendingNow13010907
Hindi Newsबिजनेस

देश के 3 सबसे अमीर मुस्‍ल‍िम कारोबारी, दो ने ठुकराया था पाक का बुलावा; आज हजारों करोड़ का ब‍िजनेस

Yusuf Hamied Networth: देश के तीन सबसे अमीर मुस्‍ल‍िम कारोबार‍ियों की बात करें तो सबसे पहला नाम अजीम प्रेमजी का आता है. व‍िप्रो चेयरमैन के पास आज करीब एक लाख करोड़ रुपये की संपत्‍त‍ि है. बंटवाने के समय उनके पर‍िवार को पाक‍िस्‍तान आने का न्‍योता म‍िला था लेक‍िन उन्‍होंने भारत को ही अपना घर चुना.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश के 3 सबसे अमीर मुस्‍ल‍िम कारोबारी, दो ने ठुकराया था पाक का बुलावा; आज हजारों करोड़ का ब‍िजनेस

Azim Premji Networth: देश के 100 अरबपति कारोबार‍ियों की ल‍िस्‍ट में अंबानी, अडानी, ज‍िंदल और ब‍िरला समेत कई नाम शाम‍िल हैं. लेक‍िन शायद ही आपको देश के द‍िग्‍गज मुस्‍ल‍िम कारोबार‍ियों के बारे में पता हो. साल 2025 की ल‍िस्‍ट में ज‍िन टॉप-3 मुस्‍ल‍िम कारोबार‍ियों को शाम‍िल क‍िया गया है, उनके पास अरबों की दौलत है. इस समय देश के सबसे अमीर मुस्‍ल‍िम उद्योगपति अजीम प्रेमजी हैं. फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट में देश के अरबपत‍ियों में 22वें पायदान पर रहने वाले अजीम प्रेमजी के पास हजारों करोड़ की दौलत है. इसके अलावा टॉप-3 में एमए युसुफ अली और युसुफ हमीद का नाम भी है. आइए जानते हैं देश के 3 सबसे अमीर मुसलमानों के बारे में-

अजीम प्रेमजी की कहानी

देश के सबसे अमीर मुस्‍ल‍िम अजीम हाश‍िम प्रेमजी ने एक छोटी सी वनस्पति तेल की कंपनी को ग्‍लोबल आईटी कंपनी में बदल द‍िया. फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट के अनुसार अजीम प्रेमजी के पास 10.8 अरब डॉलर (करीब 96,000 करोड़ रुपये) की संपत्‍त‍ि है और फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट में वह 22वें नंबर पर हैं. एजुकेशन सेक्‍टर में उनका योगदान उन्‍हें दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की ल‍िस्‍ट में शुमार करता है. उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने 1945 में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Wipro की पूर्ववर्ती कंपनी) की शुरुआत की. यह कंपनी वनस्पति तेल और साबुन बनाती थी. 1947 के बंटवारे के समय मुहम्मद अली ज‍िन्‍ना ने प्रेमजी परिवार को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपना घर चुना.

Add Zee News as a Preferred Source

प‍िता की मौत के बाद संभाली कमान
अजीम प्रेम जी बॉम्बे से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए. 1966 में जब वह महज 21 साल के थे, उनके पिता की मौत हो गई. अजीम पढ़ाई छोड़कर भारत लौटे और उन्‍होंने कंपनी की कमान संभाली. बाद में उन्‍होंने लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा लिया. 1966 में उन्‍होंने कंपनी को वनस्पति तेल से आगे बढ़ाते हुए बेकरी फैट्स, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स, लाइटिंग और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जैसे सेक्‍टर में कदम रखा. 1970 के दशक में अजीम ने कंप्यूटर हार्डवेयर में कदम रखा. 1977 में कंपनी का नाम Wipro रखा गया.

लुलु मॉल वाले एमए युसुफ अली
एमए युसुफ अली देश के उन बिजनेसमैन में से हैं जिन्होंने विदेश में जाकर नाम रोशन किया. केरल के थ्रिसूर जिले के नट्टीका गांव के रहने वाले युसुफ अली आज लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन और एमडी हैं. फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 7.8 बिलियन डॉलर (करीब 65,150 करोड़) है और फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट में 49वें नंबर पर हैं. मिडिल-क्लास फैम‍िली में बचपन गुजारने वाले युसुफ अली के प‍िता की अहमदाबाद में एक छोटी सी किराने की दुकान थी. 1973 में महज 18 साल की उम्र में वह अबू धाबी चले गए. वहां वह चाचा एमके अब्दुल्ला के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शाम‍िल हो गए. 1970 के दशक में अबू धाबी में पारंपरिक दुकानों की जगह बड़े हाइपरमार्केट्स की शुरुआत हो रही थी. 1990 में युसुफ अली ने लुलु ग्रुप को सुपरमार्केट सेक्टर में उतारा. यही से उनकी ज‍िंदगी बदल गई. आज लुलु ग्रुप के पास 240 से ज्यादा हाइपरमार्केट्स और मॉल्‍स हैं.

स‍िप्‍ला के माल‍िक युसुफ हमीद
युसुफ हमीद को दुनियाभर में सस्ती दवाओं का मसीहा कहा जाता है,. इस भारतीय उद्योगपति ने जेनेरिक दवाओं के जर‍िये करोड़ों जिंदगियां बचाईं है. सिप्ला लिमिटेड के चेयरमैन युसुफ हमीद और फैम‍िली के पास 5.25 ब‍िल‍ियन डॉलर (करीब 46,500 करोड़) की संपत्‍त‍ि है और वह फोर्ब्‍स की ल‍िस्ट में 55वें नंबर पर हैं. युसुफ हमीद के प‍िता केए हमीद भारतीय मुस्लिम और मां लिथुआनियाई यहूदी थीं. दोनों ने 1928 में बर्लिन में लव मैर‍िज हुई. उनकी शादी की कहानी एकदम हॉलीवुड फिल्म जैसी है.

दोनों ने मस्जिद, मंदिर और रजिस्ट्रार ऑफिस तीनों जगह शादी की. यूसुफ हमीद के पिता केए हमीद ने 1935 में स‍िप्‍ला की शुरुआत की. मलेरिया, टीबी और शुगर की जेनेरिक दवा बनाने के बाद स‍िप्‍ला को असली कामयाबी म‍िली. देश के बंटवारे के समय मोहम्मद अली ज‍िन्‍ना ने केए हमीद को पाकिस्तान चलने का ऑफर म‍िला, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा द‍िया. देश से शुरुआत करके स‍िप्‍ला का ब‍िजनेस 80 से ज्‍यादा देशों में फैल गया है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Azim PremjiYusuff AliYusuf Hamied

Trending news

बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना