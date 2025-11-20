Azim Premji Networth: देश के 100 अरबपति कारोबार‍ियों की ल‍िस्‍ट में अंबानी, अडानी, ज‍िंदल और ब‍िरला समेत कई नाम शाम‍िल हैं. लेक‍िन शायद ही आपको देश के द‍िग्‍गज मुस्‍ल‍िम कारोबार‍ियों के बारे में पता हो. साल 2025 की ल‍िस्‍ट में ज‍िन टॉप-3 मुस्‍ल‍िम कारोबार‍ियों को शाम‍िल क‍िया गया है, उनके पास अरबों की दौलत है. इस समय देश के सबसे अमीर मुस्‍ल‍िम उद्योगपति अजीम प्रेमजी हैं. फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट में देश के अरबपत‍ियों में 22वें पायदान पर रहने वाले अजीम प्रेमजी के पास हजारों करोड़ की दौलत है. इसके अलावा टॉप-3 में एमए युसुफ अली और युसुफ हमीद का नाम भी है. आइए जानते हैं देश के 3 सबसे अमीर मुसलमानों के बारे में-

अजीम प्रेमजी की कहानी

देश के सबसे अमीर मुस्‍ल‍िम अजीम हाश‍िम प्रेमजी ने एक छोटी सी वनस्पति तेल की कंपनी को ग्‍लोबल आईटी कंपनी में बदल द‍िया. फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट के अनुसार अजीम प्रेमजी के पास 10.8 अरब डॉलर (करीब 96,000 करोड़ रुपये) की संपत्‍त‍ि है और फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट में वह 22वें नंबर पर हैं. एजुकेशन सेक्‍टर में उनका योगदान उन्‍हें दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की ल‍िस्‍ट में शुमार करता है. उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने 1945 में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Wipro की पूर्ववर्ती कंपनी) की शुरुआत की. यह कंपनी वनस्पति तेल और साबुन बनाती थी. 1947 के बंटवारे के समय मुहम्मद अली ज‍िन्‍ना ने प्रेमजी परिवार को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपना घर चुना.

प‍िता की मौत के बाद संभाली कमान

अजीम प्रेम जी बॉम्बे से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए. 1966 में जब वह महज 21 साल के थे, उनके पिता की मौत हो गई. अजीम पढ़ाई छोड़कर भारत लौटे और उन्‍होंने कंपनी की कमान संभाली. बाद में उन्‍होंने लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा लिया. 1966 में उन्‍होंने कंपनी को वनस्पति तेल से आगे बढ़ाते हुए बेकरी फैट्स, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स, लाइटिंग और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जैसे सेक्‍टर में कदम रखा. 1970 के दशक में अजीम ने कंप्यूटर हार्डवेयर में कदम रखा. 1977 में कंपनी का नाम Wipro रखा गया.

लुलु मॉल वाले एमए युसुफ अली

एमए युसुफ अली देश के उन बिजनेसमैन में से हैं जिन्होंने विदेश में जाकर नाम रोशन किया. केरल के थ्रिसूर जिले के नट्टीका गांव के रहने वाले युसुफ अली आज लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन और एमडी हैं. फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 7.8 बिलियन डॉलर (करीब 65,150 करोड़) है और फोर्ब्‍स की ल‍िस्‍ट में 49वें नंबर पर हैं. मिडिल-क्लास फैम‍िली में बचपन गुजारने वाले युसुफ अली के प‍िता की अहमदाबाद में एक छोटी सी किराने की दुकान थी. 1973 में महज 18 साल की उम्र में वह अबू धाबी चले गए. वहां वह चाचा एमके अब्दुल्ला के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शाम‍िल हो गए. 1970 के दशक में अबू धाबी में पारंपरिक दुकानों की जगह बड़े हाइपरमार्केट्स की शुरुआत हो रही थी. 1990 में युसुफ अली ने लुलु ग्रुप को सुपरमार्केट सेक्टर में उतारा. यही से उनकी ज‍िंदगी बदल गई. आज लुलु ग्रुप के पास 240 से ज्यादा हाइपरमार्केट्स और मॉल्‍स हैं.

स‍िप्‍ला के माल‍िक युसुफ हमीद

युसुफ हमीद को दुनियाभर में सस्ती दवाओं का मसीहा कहा जाता है,. इस भारतीय उद्योगपति ने जेनेरिक दवाओं के जर‍िये करोड़ों जिंदगियां बचाईं है. सिप्ला लिमिटेड के चेयरमैन युसुफ हमीद और फैम‍िली के पास 5.25 ब‍िल‍ियन डॉलर (करीब 46,500 करोड़) की संपत्‍त‍ि है और वह फोर्ब्‍स की ल‍िस्ट में 55वें नंबर पर हैं. युसुफ हमीद के प‍िता केए हमीद भारतीय मुस्लिम और मां लिथुआनियाई यहूदी थीं. दोनों ने 1928 में बर्लिन में लव मैर‍िज हुई. उनकी शादी की कहानी एकदम हॉलीवुड फिल्म जैसी है.

दोनों ने मस्जिद, मंदिर और रजिस्ट्रार ऑफिस तीनों जगह शादी की. यूसुफ हमीद के पिता केए हमीद ने 1935 में स‍िप्‍ला की शुरुआत की. मलेरिया, टीबी और शुगर की जेनेरिक दवा बनाने के बाद स‍िप्‍ला को असली कामयाबी म‍िली. देश के बंटवारे के समय मोहम्मद अली ज‍िन्‍ना ने केए हमीद को पाकिस्तान चलने का ऑफर म‍िला, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा द‍िया. देश से शुरुआत करके स‍िप्‍ला का ब‍िजनेस 80 से ज्‍यादा देशों में फैल गया है.