मजदूर संगठनों का हल्ला बोल, लेबर कोड को लेकर विवाद बढ़ा, ट्रेड यूनियन सड़क पर उतरने को तैयार

सरकार ने संसद से पांच साल पहले पारित किए गए चारों लेबर कोड को लागू कर दिया है. मोदी सरकार का दावा है कि नए नियमों से कामकाज की प्रक्रियाएं सरल होंगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और मजदूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी.
Trending Photos
New Labour Code : देश की दस बड़ी ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर कोड लागू किए जाने की कड़ी आलोचना की है. यूनियनों ने शुक्रवार को जारी बयान में इसे मजदूरों के साथ किया गया 'धोखाधड़ी' बताया और मांग की कि इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए. यूनियन बुधवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया है.
चार लेबर कोड लागू
सरकार ने संसद से पांच साल पहले पारित किए गए चारों लेबर कोड को लागू कर दिया है. मोदी सरकार का दावा है कि नए नियमों से कामकाज की प्रक्रियाएं सरल होंगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और मजदूरों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी. नियमों में न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान शामिल है, लेकिन इसके साथ कंपनियों को कर्मचारियों की भर्ती और छंटनी में अधिक छूट भी दी गई है.
यह भी पढ़ें : 21 की उम्र में शुरू करें PPF, 46 में बन सकते हैं करोड़पति! जानिए निवेश के ऑप्शन
नहीं बन सकी सहमति
इन्हीं बदलावों को लेकर यूनियनों ने पिछले पांच वर्षों में कई बार देशव्यापी आंदोलन किए हैं. लेबर मंत्रालय ने यूनियनों के साथ जून 2024 से अब तक एक दर्जन से ज्यादा बैठकें की हैं. लेकिन सहमति नहीं बन सकी. नए नियमों में लंबी फैक्ट्री शिफ्ट, महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति और छंटनी के लिए मंजूरी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक करना शामिल है. इससे कंपनियों को वर्कफोर्स मैनेजमेंट में ज्यादा लचीलापन मिलता है.
हालांकि कई कारोबारी संगठनों ने भी आशंका जताई है कि इन नियमों से छोटे और मझोले उद्यमों (SMEs) पर संचालन लागत बढ़ जाएगी और कई सेक्टरों में बिज़नेस पर असर पड़ेगा. एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने सरकार से ट्रांजिशन पीरियड और लचीली लागू व्यवस्था की मांग की है.
उधर, सभी यूनियन इन कोड्स के खिलाफ नहीं हैं. मोदी सरकार के समर्थक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे कुछ धाराओं पर विचार-विमर्श कर इन्हें लागू करें.