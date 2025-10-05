India-Turkey conflict: क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से दिवाली तक सोने की कीमत ₹1.25 लाख तक पहुंच सकती है?

हाल ही में अमेरिकी सरकार का शटडाउन होने से ISM और नॉन-फार्म पैरोल जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्टों में देरी हो सकती है, जिससे अनिश्चितता बढ़ सकती है और सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं.
India-Turkey conflict: हाल के कुछ वर्षों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई है. केवल एक साल में सोने की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है. गोल्ड, निफ्टी और अन्य प्रमुख इंडेक्स को पीछे छोड़ चुका है.
एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट-कमोडिटीज देवेया गगलानी ने कहा कि जियोपॉलिटिकल मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव से सोने की डिमांड और बढ़ सकती है. उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है और रूस–यूक्रेन संघर्ष के बीच सुरक्षित निवेश की डिमांड ने इसका समर्थन किया है.
सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं
हाल ही में अमेरिकी सरकार का शटडाउन होने से ISM और नॉन-फार्म पैरोल जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्टों में देरी हो सकती है, जिससे अनिश्चितता बढ़ सकती है और सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं. देवेया गगलानी ने बताया कि भारत सक्रिय रूप से तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ संबंध मजबूत कर रहा है. ताकि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उभरते गठबंधन का मुकाबला किया जा सके.
रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा कि भारत-तुर्की संभावित कनफ्लिक्ट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन सोने की सुरक्षित निवेश डिमांड को बढ़ा सकते हैं. दीपावली तक सोना ₹1.25 लाख तक पहुंचने की संभावना तब तक कम है जब तक वैश्विक कारक इसके पक्ष में न हों.
₹1.25 लाख प्रति 10 ग्राम पार करेगा सोना?
दूसरी ओर आस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी के CEO दर्शान देसाई ने कहा कि दीपावली तक सोना ₹1.25 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की भविष्यवाणी थोड़ी अधिक महत्वाकांक्षी लगती है. घरेलू स्तर पर कीमतों को मजबूत त्योहारों की डिमांड और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के डीवैल्यूएशन से भी समर्थन मिला है. फिर भी, ₹1.25 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की भविष्यवाणी अधिक महत्वाकांक्षी है.