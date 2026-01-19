Advertisement
trendingNow13079844
Hindi Newsबिजनेसतेल से टेक तक साझेदारी, 2032 तक दोगुना होगा व्यापार; भारत-UAE ने LNG, डिफेंस में किया बड़ा समझौता

तेल से टेक तक साझेदारी, 2032 तक दोगुना होगा व्यापार; भारत-UAE ने LNG, डिफेंस में किया बड़ा समझौता

दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, खाद्य निर्यात, निवेश और एडवांस्ड कंप्यूटिंग सहित कई तरह के कमर्शियल और रणनीतिक समझौते की घोषणा की है. ये समझौते UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली की एक दिन की राजकीय यात्रा के दौरान किए गए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेल से टेक तक साझेदारी, 2032 तक दोगुना होगा व्यापार; भारत-UAE ने LNG, डिफेंस में किया बड़ा समझौता

India-UAE Aim to Double Trade :  भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सोमवार को 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 अरब डॉलर करने पर सहमत हुए हैं. दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, खाद्य निर्यात, निवेश और एडवांस्ड कंप्यूटिंग सहित कई तरह के कमर्शियल और रणनीतिक समझौते की घोषणा की है. ये समझौते UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली की एक दिन की राजकीय यात्रा के दौरान किए गए हैं.

 

LNG का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर 

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने राष्ट्रपति नाहयान और PM नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद बताया कि व्यापार का लक्ष्य भारत-UAE आर्थिक साझेदारी की बढ़ती गहराई को दिखाता है. ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) लागू होने के बाद से तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि UAE अब भारत का लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है.

ये भी पढ़ें : आखिर क्यों IMF ने बढ़ाया भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान? जानें क्यों बदली राय?

एनर्जी सेक्टर में बड़ा एग्रीमेंट 

इस दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और ADNOC गैस के बीच एक सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ. इस एग्रीमेंट के तहत भारत को 2028 से शुरू होकर 10 साल की अवधि के लिए LNG की सप्लाई मिलेगी, जिससे अस्थिर ग्लोबल गैस बाजारों के बीच लंबे समय तक एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी.

व्यापार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा

गुजरात सरकार और UAE के निवेश मंत्रालय के बीच धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एक प्रमुख औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर हब है) के विकास के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए. भारत और UAE ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने और 'डिजिटल/डेटा दूतावास' स्थापित करने की संभावना तलाशने पर भी सहमति जताई है.

ये भी पढ़ें : Budget 2026 : बजट में मैरिड कपल्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा! राहत पैकेज की तैयारी?

सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने पर जोर

नई दिल्ली और अबू धाबी ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी साइन किए हैं. ये डिफेंस निर्माण, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकास में घनिष्ठ सहयोग का संकेत देता है. दोनों पक्षों ने भारत में एक सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है. ये एडवांस्ड डिजिटल और कंप्यूटिंग क्षमताओं में बढ़ते सहयोग को दिखाता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलेगा बढ़ावा  

दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति जताई है इसमें UAE सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने में भारत का भागीदार बनेगा और भारत में डेटा सेंटर भी स्थापित करेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में 4.5 मिलियन भारतीयों के कल्याण की देखभाल करने के लिए UAE के राष्ट्रपति के प्रति गहरी प्रशंसा व्यक्त की. दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और क्षेत्र में शांति का समर्थन करने के सभी प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया. UAE के राष्ट्रपति ने भारत में होने वाली BRICS समूह की अध्यक्षता की सफलता के लिए समर्थन दिया है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India-UAE Trade

Trending news

तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500ो KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500ो KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
शेख मोहम्मद बिन जायद की 'पॉवर विजिट', जानिए सिर्फ ढाई घंटे की भारत यात्रा के मायने
PM Modi
शेख मोहम्मद बिन जायद की 'पॉवर विजिट', जानिए सिर्फ ढाई घंटे की भारत यात्रा के मायने
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
Wings Of India
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
nitin Nabin
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा