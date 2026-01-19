तेल से टेक तक साझेदारी, 2032 तक दोगुना होगा व्यापार; भारत-UAE ने LNG, डिफेंस में किया बड़ा समझौता

India-UAE Aim to Double Trade : भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सोमवार को 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 अरब डॉलर करने पर सहमत हुए हैं. दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, खाद्य निर्यात, निवेश और एडवांस्ड कंप्यूटिंग सहित कई तरह के कमर्शियल और रणनीतिक समझौते की घोषणा की है. ये समझौते UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की नई दिल्ली की एक दिन की राजकीय यात्रा के दौरान किए गए हैं.

List of Outcomes (12 in total) : Official visit of President HH Sheikh @MohamedBinZayed of UAE to India pic.twitter.com/DxLULF8zhE — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 19, 2026

LNG का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने राष्ट्रपति नाहयान और PM नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद बताया कि व्यापार का लक्ष्य भारत-UAE आर्थिक साझेदारी की बढ़ती गहराई को दिखाता है. ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) लागू होने के बाद से तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि UAE अब भारत का लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है.

एनर्जी सेक्टर में बड़ा एग्रीमेंट

इस दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और ADNOC गैस के बीच एक सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ. इस एग्रीमेंट के तहत भारत को 2028 से शुरू होकर 10 साल की अवधि के लिए LNG की सप्लाई मिलेगी, जिससे अस्थिर ग्लोबल गैस बाजारों के बीच लंबे समय तक एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी.

व्यापार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा

गुजरात सरकार और UAE के निवेश मंत्रालय के बीच धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एक प्रमुख औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर हब है) के विकास के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए. भारत और UAE ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने और 'डिजिटल/डेटा दूतावास' स्थापित करने की संभावना तलाशने पर भी सहमति जताई है.

सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने पर जोर

नई दिल्ली और अबू धाबी ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी साइन किए हैं. ये डिफेंस निर्माण, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकास में घनिष्ठ सहयोग का संकेत देता है. दोनों पक्षों ने भारत में एक सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है. ये एडवांस्ड डिजिटल और कंप्यूटिंग क्षमताओं में बढ़ते सहयोग को दिखाता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलेगा बढ़ावा

दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति जताई है इसमें UAE सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने में भारत का भागीदार बनेगा और भारत में डेटा सेंटर भी स्थापित करेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में 4.5 मिलियन भारतीयों के कल्याण की देखभाल करने के लिए UAE के राष्ट्रपति के प्रति गहरी प्रशंसा व्यक्त की. दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और क्षेत्र में शांति का समर्थन करने के सभी प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया. UAE के राष्ट्रपति ने भारत में होने वाली BRICS समूह की अध्यक्षता की सफलता के लिए समर्थन दिया है.